Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России

Запись к врачу через национальный мессенджер Max стала доступна гражданам РФ. Две трети регионов страны запустили в нем сервисы доступа к медицинским услугам, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Две трети регионов РФ при поддержке Минздрава запустили в Max сервисы для доступа к медицинским услугам, говорится в сообщении. При помощи чат-бота или мини-приложения в мессенджере есть возможность записаться на консультацию к специалисту, отменить визит или перенести дату приема. "Найти сервис можно в поиске мессенджера", у официальных чат-ботов есть галочка верификации, уточнили там.

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков пояснил, что такое внедрение повысит доступность медпомощи, а также улучшит качество взаимодействия пациента с системой здравоохранения, пишет ТАСС. Совместно с командой национального мессенджера ведется работа по созданию медицинских сервисов в Max: запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, подписание согласий на медицинское вмешательство и других. Свыше 7 млн пользователям пришло уведомление в национальном мессенджере об их медицинских документах, в том числе о справках и назначениях лекарственных средств, уточнил он.