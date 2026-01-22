Я нашел ошибку
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
В Самаре открыли каток на набережной у Некрасовского спуска
Трамвайные пути могут вернуть на Хлебную площадь в Самаре
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась за год на 5,4%
«Крылья Советов» могут подписать еще 4 футболистов в зимнее трансферное окно
К 2030 году 50% самолетов в РФ должны быть отечественными
Самарские «Крылья Советов» находятся под угрозой банкротства
37% соискателей из Самары не готовы снижать свои зарплатные ожидания
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России

139
Услугу записи к врачу через Max запустили в двух третях регионов России

Запись к врачу через национальный мессенджер Max стала доступна гражданам РФ. Две трети регионов страны запустили в нем сервисы доступа к медицинским услугам, сообщили журналистам в пресс-службе Минздрава России.

Две трети регионов РФ при поддержке Минздрава запустили в Max сервисы для доступа к медицинским услугам, говорится в сообщении. При помощи чат-бота или мини-приложения в мессенджере есть возможность записаться на консультацию к специалисту, отменить визит или перенести дату приема. "Найти сервис можно в поиске мессенджера", у официальных чат-ботов есть галочка верификации, уточнили там.

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков пояснил, что такое внедрение повысит доступность медпомощи, а также улучшит качество взаимодействия пациента с системой здравоохранения, пишет ТАСС. Совместно с командой национального мессенджера ведется работа по созданию медицинских сервисов в Max: запись на прием к врачу, проведение телемедицинских консультаций, подписание согласий на медицинское вмешательство и других. Свыше 7 млн пользователям пришло уведомление в национальном мессенджере об их медицинских документах, в том числе о справках и назначениях лекарственных средств, уточнил он.

Здравоохранение
22 января 2026  09:10
139
«Земский доктор»: в Красноармейской ЦРБ приступила к работе врач-рентгенолог
21 января 2026  19:41
434
В СамГМУ снова зарегистрировали рекордное количество объектов интеллектуальной собственности
21 января 2026  11:02
333
СамГМУ и ДВГАФК будут делиться готовыми научно-технологическими разработками и планами по их реализации.
20 января 2026  17:49
544
Получать необходимую медпомощь в поселке Пригорки Исаклинского района смогут порядка 100 местных жителей.
20 января 2026  16:58
553
Новая мера поддержки, которая введена в 2025 году, уже помогла трудоустроить в учреждения Тольятти и Сызрани 26 новых специалистов
20 января 2026  14:38
569
Названо допустимое количество чашек чая в день
20 января 2026  12:19
377
Зная свою приблизительную норму калорий с учётом возраста, пола, веса и активности, можно создать дефицит калорий для снижения веса или его поддержания.
19 января 2026  15:29
620
С момента ввода в эксплуатацию нового оборудования было обследовано около 3 тысяч пациентов, более 1,5 тысячи из которых - на рентген-аппарате.
19 января 2026  15:12
615
Кроме того, в этом году больница получила 2 легковых автомобиля «Лада Гранта».
19 января 2026  14:59
610
В центре внимания
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
2
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
343
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
21 января 2026  12:23
351
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
21 января 2026  11:34
350
В Самаре за сутки 20 января вывезли 5 700 тонн снега
21 января 2026  09:59
352
