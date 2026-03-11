Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн

Erid 2VSb5yTudrR

Клиенты домашнего интернета Билайн теперь могут пользоваться зарубежными онлайн-сервисами Netflix и Spotify без дополнительных инструментов доступа   — прямо на смарт-ТВ, смартфонах и других устройствах, подключённых к домашнему интернету. Всё работает без дополнительных настроек: достаточно подключить опцию «статический IP-адрес».

Подключить эту опцию можно в мобильном приложении Билайн (12+) в разделе “сервисы – для домашнего интернета”. Стоимость составляет 180 руб./мес. Услуга доступна во всех городах, где есть техническая доступность подключения домашнего интернета Билайна.

Для пользователей Netflix это означает возможность смотреть фильмы и сериалы на большом экране дома без дополнительных действий — сервис корректно открывается и работает на смарт-ТВ, медиаплеерах и других устройствах, подключённых к домашней сети. В случае со Spotify клиенты получают возможность открыть официальный сайт сервиса через домашний вай-фай и зарегистрировать новый аккаунт.

При необходимости оформление платных подписок осуществляется самостоятельно — с использованием доступных способов оплаты. Например, подписку Netflix или Spotify в том числе можно оплатить через мобильную коммерцию Билайна.

«Мы видим, как важно для клиентов иметь стабильный и простой доступ к привычным цифровым платформам — особенно дома, где сервисы становятся частью семейного досуга. Именно поэтому мы расширяем функциональность нашего предложения, убирая ненужные барьеры и настройки. Главное — интересы клиентов, а они хотят смотреть и слушать без танцев с бубном», — отметил Илья Нестор, директор по продуктам безопасности и дополнительным сервисам Билайна.

В ближайшее время Билайн планирует расширение списка доступных сервисов. При этом провайдер подчёркивает: доступ возможен только к тем платформам, которые сами покинули российский рынок и не подпадают под законодательные ограничения. Особенности и рекомендации по работе с такими сервисами компания описала у себя на сайте.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

IP-адрес (Internet Protocol address — интернет-протокол адрес)

Источник изображения – Билайн.

В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
