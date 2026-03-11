18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб

10 марта на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:45 в Промышленном районе г. Самары. 18-летняя девушка, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигалась по ул. Солнечная, в направлении ул. Ташкентская. В пути следования, не обеспечила возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустила наезд на препятствие в виде световой опоры, расположенной слева по ходу движения транспортного средства. Водителю Hyundai Solaris назначено амбулаторное лечение.