В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях

Эксперты Авито Работы, Авито Рекламы и онлайн-платформы «Кион» опросили 8 000 жителей России*, чтобы узнать, каким зрители видят современное кино о профессиях и где узнают о новых фильмах и сериалах.

Самым привлекательным «киношным» карьерным миром стала офисная компания в духе «Служебного романа» — с привычными процессами, понятной иерархией, рабочими буднями и корпоративной жизнью с человеческим фактором. Такой вариант выбрали 24% респондентов.

Распределение предпочтений различается у мужчин и женщин. Среди женщин в тройке лидеров — офисная компания (32%), IT-компания (18%) и редакция модного журнала (13%). Мужчины чаще выбирают производственную компанию (23%), IT-компанию (18%) и инвестиционную среду (16%).

Главным источником вдохновения в работе респонденты называют сильную команду и интересных людей — 21%. Профессиональный рост выбрали 20%, достижение измеримого результата — 16%. Решение сложных задач и возможность соединять творчество и бизнес набрали по 13%, при этом 13% не отметили ни один из предложенных вариантов.

Свою карьеру 22% опрошенных сравнивают с сериалом на несколько сезонов — длинной историей с развитием и поворотами. Биографический фильм выбрали 17%, документальное кино — 16%. Ещё 14% ассоциируют профессиональную жизнь с фильмом про супергероев, 11% — с инди-драмой, по 10% — со стартап-комедией и спортивной драмой.

Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
11 марта 2026, 12:54
Большинство респондентов допускают занятость без интереса к задачам при определенных условиях. Так, 51% готовы согласиться на нее, если будет хорошая зарплата. Общество
55% самарцев готовы работать вахтовым методом
11 марта 2026, 10:15
Среди тех, кто рассматривает вахту, наиболее популярными направлениями оказались производство и промышленность. Общество
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
10 марта 2026, 09:33
Чаще всего о дополнительном заработке думают работники строительной сферы — 45%. В ритейле подработку собираются искать 40% опрошенных. Экономика
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
