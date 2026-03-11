40% работающих жителей России считают, что кино о профессиях должно быть о командной работе и человеческих отношениях

Эксперты Авито Работы, Авито Рекламы и онлайн-платформы «Кион» опросили 8 000 жителей России*, чтобы узнать, каким зрители видят современное кино о профессиях и где узнают о новых фильмах и сериалах.

Самым привлекательным «киношным» карьерным миром стала офисная компания в духе «Служебного романа» — с привычными процессами, понятной иерархией, рабочими буднями и корпоративной жизнью с человеческим фактором. Такой вариант выбрали 24% респондентов.

Распределение предпочтений различается у мужчин и женщин. Среди женщин в тройке лидеров — офисная компания (32%), IT-компания (18%) и редакция модного журнала (13%). Мужчины чаще выбирают производственную компанию (23%), IT-компанию (18%) и инвестиционную среду (16%).

Главным источником вдохновения в работе респонденты называют сильную команду и интересных людей — 21%. Профессиональный рост выбрали 20%, достижение измеримого результата — 16%. Решение сложных задач и возможность соединять творчество и бизнес набрали по 13%, при этом 13% не отметили ни один из предложенных вариантов.

Свою карьеру 22% опрошенных сравнивают с сериалом на несколько сезонов — длинной историей с развитием и поворотами. Биографический фильм выбрали 17%, документальное кино — 16%. Ещё 14% ассоциируют профессиональную жизнь с фильмом про супергероев, 11% — с инди-драмой, по 10% — со стартап-комедией и спортивной драмой.