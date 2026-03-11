САТОБ открыл на сцене Большого театра 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска» 

Я нашел ошибку
Главные новости:
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
САТОБ открыл на сцене Большого театра 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска» 

125
10 марта на Новой сцене Большого театра России постановкой «Балеты Императорского двора»  САТОБ открыл 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска».

10 марта на Новой сцене Большого театра России постановкой «Балеты Императорского двора» (фантастический балет «Роман Бутона розы» Р. Дриго, аллегорический балет «Времена года» А. Глазунова) Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича открыл 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска».
Гастроли театра на Новой сцене Большого театра России проходят с 9 по 12 марта под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Евгения Хохлова и художественного руководителя балета Юрия Бурлака.
«Для нас стать номинантами Премии и Фестиваля «Золотая Маска» — значимое профессиональное достижение. Это не только подтверждение высокого художественного уровня, но и признание со стороны экспертного театрального сообщества. Кроме того, каждый приезд в Москву — одновременно серьёзный творческий экзамен и особая радость – возможность представить жителям и гостям столицы эксклюзивные постановки, которые сегодня можно увидеть только на самарской сцене. И хочу сказать слова благодарности руководству фестиваля «Золотая Маска» за прекрасную организацию гастролей», – рассказал Евгений Хохлов.
Накануне, 9 марта, зрителям был представлен внеконкурсный показ «Балетов Императорского двора». Музыкальный руководитель и главный дирижёр постановки – Евгений Хохлов. Автор проекта – заслуженный артист России Юрий Бурлака. 
«Балеты Императорского двора» – это своеобразный диалог современных хореографов с Мариусом Петипа, автором первоначальных версий этих спектаклей для Эрмитажного театра. Премьеры театра происходили в закрытой обстановке для избранной публики. И если балет был успешен и одобрен императорской семьей, то он переносился на сцену Мариинского театра. Оба балета должны были бы идти на сцене Мариинского театра. «Времена года» счастливо оказались на ней, но прожили недолгую жизнь, к сожалению, даже несмотря на выдающуюся музыку Глазунова. А балет «Роман Бутона розы» был поставлен уже после смерти Петипа в 1919 году, да и то всего один раз. Вот такая интересная история, но со взглядом сегодняшних художников из 21 века», – заслуженный артист РФ Юрий Бурлака.

10 марта партии в балете «Роман Бутона розы» исполнили: Роза – Ксения Овчинникова, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области; Лилия - Ульяна Шибанова; Настурция – Анастасия Голощапова; Маргаритка – Манаэ Банно; Сфинкс – Сергей Гаген (дебют); Старая бабочка – Дмитрий Петров; Паж – Искандар Абельгузин.

Дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов. Балетмейстер-постановщик, автор либретто по мотивам оригинального сценария Ивана Всеволожского, автор новой хореографической редакции – заслуженная артистка России Наталья Воскресенская (2025). Художник-постановщик – Альона Пикалова. Художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Ивана Всеволожского, 1903). Художник по свету – Ирина Вторникова.

10 марта партии в балете «Времена года» исполнили: Зима – Ольга Савельева; Мороз – Денис Мазанов; Снег – Лаура Васконселос; Лёд – Анастасия Голощапова; Град – Манаэ Банно; Иней – Софья Туманова; Ветры – Илья Горбунов, Светин Стоянов; Весна – Анна Дробышева; Зефир – Дмитрий Сагдеев; Роза – Екатерина Фатеева; Ласточка – Аяка Тоёсима; Лето – Ульяна Шибанова; Колос – Полина Чеховских; Фавн – Николай Выломов; Зефир – Дмитрий Сагдеев; Сатиры – Максим Морозов, Марат Шарипов; Фавны – Максим Маренин, Илья Черкасов; Осень – Юлия Мамутина; Вакханка – Вероника Землякова, заслуженная артистка Самарской области; Вакх – Дмитрий Петров; Фавн – Светлин Стоянов.
Высокий уровень профессионализма показал оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера театра, дирижёра-постановщика спектакля Евгения Хохлова. Отдельно стоит отметить исполнение солистов: заслуженная артистка Самарской области Татьяна Казакова (скрипка), Денис Уткин (виолончель), Дмитрий Волков (флейта), Андрей Уймин (гобой), Константин Ключников (кларнет), Александр Казаков (валторна), Мелания Волкова (арфа).

Постановка балета «Времена года» осуществлена победителями конкурса молодых хореографов Фестиваля народной артистки РФ Илзе Лиепа «Русский балет навсегда» и мастера-хореографа проекта, заслуженной артистки России Марианны Рыжкиной. «Зима» – Елизавета Мазуркевич. «Весна» – Лилия Симонова. «Лето» – Марианна Рыжкина. «Осень» – Даниил Благов. Художник-постановщик, художник по костюмам – Иван Складчиков. Художник по свету – Ирина Вторникова. 
После спектакля член жюри фестиваля «Золотая Маска», художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра, народный артист России Эльдар Алиев поздравил со сцены коллектив с достижениями и вручил Евгению Хохлову свидетельство об участии театра в номинациях. 
12 марта в 12:00 и 19:00 (показ для жюри «Золотой Маски») театр представит балет-феерию «Щелкунчик» П. Чайковского. 
Всего три постановки самарского театра вошли в число номинантов «Золотой Маски» прошедшего сезона, что подтверждает высокую профессиональную оценку ведущих специалистов театрального искусства страны. Опера «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха будет показана членам жюри на своей площадке в мае. Номинирование сразу трех спектаклей имеет особое значение в год, когда Шостакович Опера Балет готовится отметить своё 95-летие. 
Фестиваль «Золотая маска» проходит при поддержке Министерства культуры России, Департамента культуры города Москвы, Президентского фонд культурных инициатив, генеральный спонсор – Сбер.

 

Фото:   Анна Рубакова/ САТОБ

Теги: Москва Самара

В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
303
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
250
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
213
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1021
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
483
