68 лет телевещанию в Самарской области

Главная телебашня самарского региона вечером 12 марта засияет праздничной подсветкой в честь 68-ой годовщины начала телевещания в Куйбышеве (ныне Самара) и Куйбышевской области (ныне Самарская область). Об этом сообщили в филиале РТРС «Самарский ОРТПЦ».

12 марта 1958 года Куйбышевский телецентр был официально принят в эксплуатацию Государственной комиссией. Этот день считается датой рождения телевещания в нашем регионе.

В январе 1958 года после проведения настройки телевизионной техники в эфир вышла первая студийная передача. Для жителей города Куйбышев наступила новая социальная, культурная эпоха, начался новый этап развития телевидения в Куйбышевской области.

9 ноября 1964 года была принята в эксплуатацию новая радиорелейная линия. Она позволила жителям Куйбышева принимать передачи Центрального телевидения.

В 1966 году в Куйбышеве началась трансляция Второй программы Центрального телевидения. Связисты телецентра монтировали и настраивали передающие устройства своими силами.

11 апреля 1969 года Куйбышевский телецентр был реорганизован в Куйбышевскую радиотелевизионную передающую станцию.

Бурно возрастал интерес к телевидению в сельской местности и в 70-х годах прошлого века началось расширение зоны покрытия телевизионного сигнала.

Разработанная областным управлением связи новая программа развития телевещания предполагала строительство мощных ретрансляторов в Жигулевске (с зоной охвата Тольятти и Ставропольского района), Сызрани, Сергиевске и Большой Глушице. Для расширения зоны покрытия телевизионным сигналом на территории области строились и малые ретрансляторы.

В апреле 1978 года начались цветные передачи Куйбышевской студии телевидения.

Огромным шагом для стратегического развития отечественного телерадиовещания стало создание по Указу Президента РФ Путина В.В. в 2001 году ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (сокращенно – РТРС), объединившей все областные, краевые и региональные телецентры страны в единую мощную структуру. Это позволило решать глобальные задачи, реализовать беспрецедентный по масштабам, технической сложности и социальной значимости переход с аналогового на цифровое эфирное телевещание, который был завершен в 2019 году.

Сегодня на 182 объектах филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» круглосуточно транслируется 20 телеканалов и 3 радиоканала в цифровом формате, 4 аналоговых телеканала, 45 радиоканалов в ФМ-диапазоне, на 173 объектах осуществляется трансляция программ телерадиоканала «Губерния» (сейчас «Самара-450»). Эфирный телерадиосигнал с телецентра получают 99,14% жителей Самарской области.

Праздничная архитектурно- динамическая подсветка на 180 метровой самарской телебашне будет работать с момента наступления сумерек до полуночи.

В этом году праздничная иллюминация на главной телебашне региона приурочена не только к годовщине телевещания в регионе, но и к 25-летию успешного функционирования, непрерывного развития и распространения российских телеканалов среди миллионов телезрителей региона в связи с образованием Российской телевизионной и радиовещательной сети в состав которой в 2001 году вошел Самарский областной радиотелевизионный передающий центр. Это наше. Это работает.