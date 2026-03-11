Для самарцев прозвучит музыка Китая

Абонемент №5 «Симфонический глобус, или В поисках музыкальных сокровищ» (4-й концерт)

Китайская национальная музыка, национальные инструменты, традиции и обычаи встречи Нового года в Китае



«КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН». Китайская сказка с оркестром



Музыканты из Китая (будут указаны дополнительно)



Сказку читает лектор-музыковед Ирина Цыганова



В программе использован видеоряд



"На концертах этого абонемента мы создаем тысячеголосый хор из наших слушателей и подготовим хвалебный гимн Самарской филармонии - к юбилею! Немного порепетируем на каждом концерте, чтобы спеть всем вместе на заключительном грандиозном музыкальном празднике в апреле!", - сообщают в филармонии.

Исполнители:

Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии

Дирижер – Владимир Добровольский



Лектор-музыковед и чтец – Ирина Цыганова