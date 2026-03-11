Для самарцев прозвучит музыка Китая

Абонемент №5 «Симфонический глобус, или В поисках музыкальных сокровищ» (4-й концерт)
Китайская национальная музыка, национальные инструменты, традиции и обычаи встречи Нового года в Китае
«КОРОЛЬ ОБЕЗЬЯН». Китайская сказка с оркестром
Музыканты из Китая (будут указаны дополнительно)
Сказку читает лектор-музыковед Ирина Цыганова
В программе использован видеоряд
"На концертах этого абонемента мы создаем тысячеголосый хор из наших слушателей и подготовим хвалебный гимн Самарской филармонии - к юбилею! Немного порепетируем на каждом концерте, чтобы спеть всем вместе на заключительном грандиозном музыкальном празднике в апреле!", - сообщают в филармонии.
Исполнители:
Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии
Дирижер – Владимир Добровольский
Лектор-музыковед и чтец – Ирина Цыганова