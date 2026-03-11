Я нашел ошибку
Главные новости:
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области

112
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области

Сегодня при 12 медучреждениях региона работают подразделения, в которых пациенты с выявленным хроническим вирусным гепатитом С получают противовирусную терапию.

«В Самарской области 12 медорганизаций задействованы в этой помощи —  в Сызрани, Тольятти, Самаре, Кинеле, Кинель-Черкассах. Все пациенты с выявленным заболеванием находятся на диспансерном наблюдении, для назначения противовирусной терапии оформляются документы и передаются в областной гепатологический центр», — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

В этом году будут увеличены квоты на лечение пациентов с гепатитом С.

«По федеральному проекту в прошлом году были пролечены 369 пациентов, в этом году планируется около 1000. За счет средств обязательного медицинского страхования в прошлом году пролечили около 900 пациентов, в этом планируется около 1600 человек», — подчеркнула Елена Стребкова.

Пациенты получают лекарственные препараты по назначенной схеме, лечение проводится в течение 2 -3 месяцев.

«После окончания терапии пациент сдает анализ ПЦР, это называется вирусологическим ответом. Если этот результат отрицательный, то считается, что пациент вылечился от гепатита С и его снимают с учета у инфекциониста. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, либо гепатит уже нанес урон печени и сформировался тяжелый фиброз или цирроз печени, то пациент находится на диспансерном наблюдении у терапевта или гастроэнтеролога», — пояснила эксперт.

Напомним, мероприятия включены в федеральный проект «Борьба с хроническим гепатитом С и минимизация риска этого заболевания». Он является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Напомним, гепатит С – заболевание, которое вызывается вирусом гепатита С. При этом поражается преимущественно печень, однако могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа.

Вирус находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека.

Фото – министерство здравоохранения Самарской области

Здравоохранение
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
11 марта 2026  12:32
11 марта 2026  12:32
Медицинская помощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области
112
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
11 марта 2026  11:17
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
182
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
10 марта 2026  17:13
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
564
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
10 марта 2026  12:50
В непосредственной близости от Самары зафиксирована вспышка бешенства
455
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
9 марта 2026  10:21
Минздрав России представил шесть цветов формы медиков в зависимости от должности
718
Диагноз «глаукома» требует немедленного начала лечения и постоянного наблюдения у офтальмолога. Это хроническое заболевание, которое можно успешно контролировать на протяжении всей жизни.
6 марта 2026  17:47
Специалист обльницы им. Т.И.Ерошевского рассказала об эффективных методах лечения глаукомы
901
В преддверии Международного женского дня Андрей Орлов вручил ведомственные награды представительницам сферы здравоохранения.
6 марта 2026  17:38
В минздраве Самарской области прошло торжественное вручение ведомственных наград
941
Парк Самарской больницы №10 пополнили 6 автомобилей Lada Granta и один ГАЗ «Соболь» в 2025 году.
6 марта 2026  16:04
Самарская горбольница №10 в 2025 году получила 7 новых автомобилей
847
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
6 марта 2026  11:26
В Клиниках СамГМУ выполнили сложную операцию подростку с тяжелым заболеванием тазобедренного сустава
763
В Самарской больнице №10 продолжается масштабное обновление взрослого поликлинического отделения №1. Работы проводятся за счет средств областного бюджета.
5 марта 2026  17:59
Во взрослой поликлинике Куйбышевского района проводят ремонт и внедряют бережливые технологии
1016
