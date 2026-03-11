Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области

Жители села Воскресенка Самарской области пожаловались депутату Госдумы Михаилу Матвееву на местных чиновников, которые собираются согласовать строительство мечети. По словам заявителей, сельские власти предпочли религиозное сооружение детсаду и поликлинике, которые были закрыты. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Михаил Матвеев уточнил, что в среду, 11 марта, строительство мечети будет обсуждаться на публичных слушаниях в Воскресенке. Местные жители выступили против стройки.

В частности, настоятель местного православного храма «Воскресения Христа» иерей Максим Портнов отметил, что «мусульман в селе очень мало, а активность проповедников ислама очень высокая, поэтому он опасается исламизации населения села», написал парламентарий. По словам местных жителей, фундамент под будущую мечеть уже залит, пишет Коммерсантъ.