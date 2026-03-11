Я нашел ошибку
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Глава Тольятти обратился к горожанам после атаки БПЛА

306
Глава Тольятти обратился к горожанам после атаки БПЛА

В Тольятти силы ПВО отразили атаку беспилотников. Официальное заявление о ситуации в городе сделал глава города.

«Последствия атаки вражеских беспилотников устраняются. Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Ситуация под полным контролем. Прошу всех сохранять спокойствие! Если вы обнаружили обломки беспилотников и иные подозрительные предметы — не подходите близко, не трогайте их и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112. Напоминаю также, что фото- и видеосъёмка подобных объектов и последствий их применения запрещена!», — сообщил Илья Сухих.

В ночь на среду, 11 марта, в Самарской области работали дежурные силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

Всего же военнослужащие уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пишет 63.ру. 

