Глава Тольятти обратился к горожанам после атаки БПЛА

В Тольятти силы ПВО отразили атаку беспилотников. Официальное заявление о ситуации в городе сделал глава города.

«Последствия атаки вражеских беспилотников устраняются. Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Ситуация под полным контролем. Прошу всех сохранять спокойствие! Если вы обнаружили обломки беспилотников и иные подозрительные предметы — не подходите близко, не трогайте их и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112. Напоминаю также, что фото- и видеосъёмка подобных объектов и последствий их применения запрещена!», — сообщил Илья Сухих.

В ночь на среду, 11 марта, в Самарской области работали дежурные силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

Всего же военнослужащие уничтожили 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пишет 63.ру.