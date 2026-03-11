Я нашел ошибку
Главные новости:
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
«Снежная и холодная зима сама по себе не гарантирует «всплеска» комаров и клещей. Решающее значение для динамики популяций имеют погодные условия весны», - заявили в ведомстве.
Роспотребнадзор отверг риск нашествия комаров и клещей весной
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
10 марта на совещании в облправительстве обсудили организацию работы по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул и свободное от учебы время в Самарской области в 2025 году и планах на 2026 год.
Самарская область расширяет программу летнего трудоустройства подростков в 2026 году
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!

78
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!

Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
13 марта, 13.30

7+

Лекция "Вид и систематика животных" от заместителя директора Самарского зоопарка, кандидата биологических наук Александра Кузовенко.

Вы узнаете о систематике животных и критериях вида, о том, как учёные объединяют животных в таксономические группы по генетическим признакам и сходству строения, и что из этого важнее - генетика или внешнее сходство.
Вам расскажут о первой научной систематике животного мира и о том, с какого времени ученые перестали "считать" дельфина рыбой, о неожиданных гибридах из мира животных и о том, что живых организмов на нашей планете оказывается значительно больше, чем мы могли думать, о том почему эму нельзя называть страусом, и почему одомашнили именно гусей и кур, а не других птиц.

Встреча состоится по адресу:
Ново-Садовая, 146, Самарский зоопарк, лекторий.
Посещение лекций по входному билету в зоопарк.


Стоимость входного билета:
400 рублей для детей старше 7 лет и взрослых,
для групп от 20 человек - 200 рублей с человека.
Студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.
Продолжительность мероприятия - 70-90 минут.
Внимание - только по записи, количество мест ограничено.
Записаться можно под этим постом или по телефону 89276533835.

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
10 марта 2026, 11:34
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Кинокритики и киноманы, которые изменили ход истории кино – так можно кратко представить феномен французской «новой волны». Культура
457
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
10 марта 2026, 10:53
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Учебно-творческая цель мероприятия – диалог поколений в пространстве текстиля. Синтез техник становится языком для выражения современных идей. Общество
352
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
09 марта 2026, 11:22
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
В рамках встречи студенты одного из колледжей повторили правила дорожной безопасности вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Общество
786
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
775
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
390
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
465
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
453
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
835
Весь список