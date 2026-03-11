Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!

13 марта, 13.30

7+

Лекция "Вид и систематика животных" от заместителя директора Самарского зоопарка, кандидата биологических наук Александра Кузовенко.

Вы узнаете о систематике животных и критериях вида, о том, как учёные объединяют животных в таксономические группы по генетическим признакам и сходству строения, и что из этого важнее - генетика или внешнее сходство.

Вам расскажут о первой научной систематике животного мира и о том, с какого времени ученые перестали "считать" дельфина рыбой, о неожиданных гибридах из мира животных и о том, что живых организмов на нашей планете оказывается значительно больше, чем мы могли думать, о том почему эму нельзя называть страусом, и почему одомашнили именно гусей и кур, а не других птиц.

Встреча состоится по адресу:

Ново-Садовая, 146, Самарский зоопарк, лекторий.

Посещение лекций по входному билету в зоопарк.



Стоимость входного билета:

400 рублей для детей старше 7 лет и взрослых,

для групп от 20 человек - 200 рублей с человека.

Студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты проходят бесплатно.

Продолжительность мероприятия - 70-90 минут.

Внимание - только по записи, количество мест ограничено.

Записаться можно под этим постом или по телефону 89276533835.