В аэропортах Самары и Ульяновска отменены ограничения на полеты

Аэропорты Самары и Ульяновска заработали в штатном режиме после снятия ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщает 11 марта Росавиация.

«Аэропорты Самары (Курумоч), Ульяновск (Баратаевка) — сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — указано в Telegram-канале ведомства.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Чуть ранее Росавиация сообщила о снятии ограничений на полеты воздушных судов в аэропортах Казани и Волгограда. В этот день также сообщалось о введении ограничений в аэропортах Пензы и Саратова. Позднее они были сняты, пишут "Известия".