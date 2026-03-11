В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей

В Самаре по итогам 2025 года 362 молодые семьи воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия и получили социальные выплаты из городского бюджета на покупку квартиры или строительство собственного дома. Такой мерой поддержки также воспользовалось 14 молодых семей, где один из супругов является сотрудником муниципального учреждения Самары. Об этом в эфире программы «Прямой диалог» рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

Поддержка молодых семей, нуждающихся в жилье, оказывается по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2025 году на социальные выплаты для улучшения жилищных условий — покупку квартиры или возведение объекта индивидуального жилищного строительства — было направлено более 338 млн рублей. В 2026 году эту сумму планируется увеличить до 420 млн рублей.

Запись прямого эфира с Ольгой Слесаревой можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары по ссылке https://vk.ru/video-74315431_456244616.