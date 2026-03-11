Я нашел ошибку
В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей

56
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей

В Самаре по итогам 2025 года 362 молодые семьи воспользовались возможностью улучшить свои жилищные условия и получили социальные выплаты из городского бюджета на покупку квартиры или строительство собственного дома. Такой мерой поддержки также воспользовалось 14 молодых семей, где один из супругов является сотрудником муниципального учреждения Самары. Об этом в эфире программы «Прямой диалог» рассказала заместитель главы города Самары Ольга Слесарева.

 Поддержка молодых семей, нуждающихся в жилье, оказывается по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В 2025 году на социальные выплаты для улучшения жилищных условий — покупку квартиры или возведение объекта индивидуального жилищного строительства — было направлено более 338 млн рублей. В 2026 году эту сумму планируется увеличить до 420 млн рублей. 

Запись прямого эфира с Ольгой Слесаревой можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары по ссылке https://vk.ru/video-74315431_456244616.

Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
