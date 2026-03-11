Я нашел ошибку
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
Выборы в Самарской области

«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию

В Самаре прошло первое заседание регионального оргкомитета по предварительному голосованию «Единой России» по выдвижению кандидатов в Госдуму и в Самарскую Губдуму.
 

Секретарь реготделения «Единой России», губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев напомнил: «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит открытое предварительное голосование. Это реальный механизм отбора, где кандидатов оценивают жители региона. Никаких закрытых списков и кулуарных решений. Только честная конкуренция и доверие избирателей. Наша задача как оргкомитета — сделать процедуру прозрачной и справедливой. Чтобы в итоге в списках партии оказались самые достойные, активные, неравнодушные. Те, кто готов работать на результат».

«Хотелось бы поддержать участников СВО, доказавших преданность стране делом; волонтеров, которые каждый день помогают людям; молодых специалистов с новыми идеями и энергией. Именно такие люди должны приходить в политику. Они не боятся ответственности – это очень важно. Выдвижение кандидатов — с 11 марта до 30 апреля. Ждём всех, кто готов предложить свою программу, идеи, видение развития региона», - отметил глава регионального оргкомитета по предварительному голосованию.

Напомним, состав Регионального оргкомитета был сформирован 2 марта и утвержден Федеральным организационным комитетом 3 марта. В него вошли 17 представителей различных сфер: участники специальной военной операции, общественные деятели, представители науки, образования, средств массовой информации, профсоюзных и молодёжных организаций. 

Среди них ректор СамГМУ Александр Колсанов, Герой России, участник СВО Андрей Еремин, профсоюзные лидеры Наталья Идиятуллина и Дмитрий Колесников, волонтеры, общественники, учителя, врачи, журналисты.

Член Регионального оргкомитета по предварительному голосованию Александр Колсанов, член регполитсовета «Единой России» - не новичок в политике. Он уверен: этот процесс необходим: «Когда избиратель видит в лицо своих кандидатов, а процедура отбора максимально прозрачна, объективна, это позволит отобрать тех лидеров, которые отражают общественное мнение, социальную значимость и важность решения многих вопросов.  Мне кажется, без этого сейчас просто невозможно идти на выборы, не понимая надежд людей, их чаяния».

Активист «Молодой Гвардии Единой России», член Регионального оргкомитета по ПГ Константин Сажнов считает, что в предварительном голосовании должно принять участие как можно больше молодых людей. Ребята получат бесценный опыт, уверен Константин, а необходимые теоретические знания помогут приобрести кадровые проекты «Единой России», такие как «Политзавод» и «Политстарт».

На заседании РОК обсудили основные этапы предварительного голосования, документацию  и сроки процедуры с учётом федеральных рекомендаций.

Особое внимание участники заседания уделили вопросам информирования граждан о процедуре предварительного голосования и привлечению к участию новых лидеров общественного мнения, а также взаимодействию со средствами массовой информации и обеспечение открытости процедуры.

В ходе заседания его участники также затронули тему поддержки участников специальной военной операции, которые планируют выдвигаться в рамках предварительного голосования.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» в 2026 году пройдёт в электронном формате с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей на портале «Госуслуги» начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Выдвижение кандидатов стартует 11 марта и продлится до 30 апреля.

В 2026 году жителям Самарской области предстоит избрать депутатов Государственной Думы и Самарской Губернской Думы, а также провести довыборы в представительные органы власти в 13 муниципальных районах.

Теги: Единая Россия

