В Тольятти добились освобождения индивидуальным предпринимателем самовольно захваченного участка
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
В Самаре увеличат до 420 млн рублей финансирование программ поддержки молодых семей
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
В 2026 году «Т Плюс» выполнит реконструкцию более 15 километров теплотрасс в Самаре
В СамГМУ запущено серийное производство автоматических тонометров
Для самарцев прозвучит музыка Китая
Самарские энергетики напоминают о соблюдении мер безопасности в связи с приближением весеннего паводка
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева

72
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева

С 11 марта на должность заместителя главы города Самары – руководителя Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева. 

Елена Юрьевна окончила Самарский педагогический институт имени В.В. Куйбышева и Московский городской педагогический университет. Свой трудовой путь начала в сфере образования, которой отдала почти 15 лет.

В 2008 году была назначена на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района, в 2018 году – на должность заместителя главы городского округа Самара – руководителя Аппарата администрации городского округа Самара. С 2023 года занимала должность Советника главы города Самары. 

Напомним, Владимир Терентьев, ранее занимавший должность заместителя главы города Самары – руководителя Аппарата администрации городского округа, покинул ее по собственному желанию.

В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
49
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
139
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
132
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
864
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
439
