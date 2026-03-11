Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева

С 11 марта на должность заместителя главы города Самары – руководителя Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева.

Елена Юрьевна окончила Самарский педагогический институт имени В.В. Куйбышева и Московский городской педагогический университет. Свой трудовой путь начала в сфере образования, которой отдала почти 15 лет.

В 2008 году была назначена на должность заместителя главы администрации Железнодорожного района, в 2018 году – на должность заместителя главы городского округа Самара – руководителя Аппарата администрации городского округа Самара. С 2023 года занимала должность Советника главы города Самары.

Напомним, Владимир Терентьев, ранее занимавший должность заместителя главы города Самары – руководителя Аппарата администрации городского округа, покинул ее по собственному желанию.