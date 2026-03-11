Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, как они оценивают текущие условия труда, что вкладывают в понятие «работа мечты» и на какие условия ориентируются при выборе нового работодателя.

По данным исследования, «работа мечты» для жителей Самарской области прежде всего связана с заработной платой: 63% считают, что она должна покрывать базовые расходы. Среди нематериальных факторов на первом месте — возможности карьерного роста и профессионального развития (51%). Далее следуют положительные эмоции от деятельности и уважительное отношение со стороны руководства и коллег (по 47%), отсутствие задержек зарплаты (39%) и баланс личной жизни и работы (31%).

Реже жители региона называют интерес к задачам (27%), удобное расположение офиса и возможность гибридного формата (по 25%), соответствие образу жизни (24%) и пользу для общества (20%). Еще 14% отмечают, что им важно не стыдиться рассказывать о своей работе, а по 12% говорят о значимости отсутствия переработок и ощущения безопасности.

Большинство респондентов допускают занятость без интереса к задачам при определенных условиях. Так, 51% готовы согласиться на нее, если будет хорошая зарплата. Еще 22% — если работа даст перспективы карьерного роста, 20% — при отсутствии выбора, 18% — при возможности удаленного или гибридного формата. 10% готовы согласиться, если будет хороший коллектив. Кроме того, по 6% согласны при наличии хорошего соцпакета или возможности релокации. При этом 24% заявили, что не готовы работать на нелюбимой работе ни при каких условиях.

Говоря о смысле работы, жители Самарской области чаще всего называют деньги (75%). Далее следуют самореализация (37%), саморазвитие (33%), получение опыта и возможность заниматься любимым делом (по 27%), а также карьерные возможности (24%). Кроме того, 20% связывают смысл работы со стабильностью и предсказуемостью, 10% — с независимостью. Реже респонденты отмечают общение (8%) и признание окружающих (6%). Еще 2% называют чувство долга.

«При выборе новой работы ключевым фактором для жителей Самарской области остается уровень зарплаты — его отметили 71% опрошенных. Также значимы перспективы карьерного роста (51%), официальное оформление (47%), интересные профессиональные задачи (41%) и возможность удаленной или гибридной работы (39%). Далее следуют отношения внутри компании (31%), стабильность и перспективы развития компании (29%), удобное расположение офиса (25%), личность руководителя и доверие к нему (24%). В целом данные показывают, что соискатели все чаще оценивают работодателя комплексно: наряду с доходом важны управленческая культура, условия труда и возможности профессионального развития», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Среди менее значимых факторов при выборе новой работы жители региона называют гибкий график (20%), соцпакет (12%), содержание бизнеса (12%), демократичную атмосферу в компании и известность компании и бренда (по 8%), отзывы о компании (8%), внедрение новых технологий и автоматизации (6%), отсутствие бюрократии (6%) и возможность релокации из региона в крупный город (4%).

Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2026 года среди 2 тыс. респондентов, в том числе из Самарской области.