Я нашел ошибку
Главные новости:
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
18-летняя девушка в Самаре врезалась на иномарке в столб
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
За десять дней с начала работы службы эвакуации в Тольятти на штрафстоянку было вывезено 170 автомобилей
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
В Самарской области УК обязали почистить вентиляции в домах после утечки газа
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
Депутат Госдумы РФ вмешался в скандал со стройкой мечети в Самарской области
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
«Единая Россия» в Самарской области дала старт предварительному голосованию
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Студенты из Самарской области стали обладателями стипендии от Благотворительного фонда «Система»
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
В Самарской области у сельчанина изъяли свыше 1,8 кг конопли
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя

106
Жители Самарской области рассказали, какой видят работу мечты и что для них важно при выборе работодателя

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей Самарской области и выяснили, как они оценивают текущие условия труда, что вкладывают в понятие «работа мечты» и на какие условия ориентируются при выборе нового работодателя.

По данным исследования, «работа мечты» для жителей Самарской области прежде всего связана с заработной платой: 63% считают, что она должна покрывать базовые расходы. Среди нематериальных факторов на первом месте — возможности карьерного роста и профессионального развития (51%). Далее следуют положительные эмоции от деятельности и уважительное отношение со стороны руководства и коллег (по 47%), отсутствие задержек зарплаты (39%) и баланс личной жизни и работы (31%).

Реже жители региона называют интерес к задачам (27%), удобное расположение офиса и возможность гибридного формата (по 25%), соответствие образу жизни (24%) и пользу для общества (20%). Еще 14% отмечают, что им важно не стыдиться рассказывать о своей работе, а по 12% говорят о значимости отсутствия переработок и ощущения безопасности.

Большинство респондентов допускают занятость без интереса к задачам при определенных условиях. Так, 51% готовы согласиться на нее, если будет хорошая зарплата. Еще 22% — если работа даст перспективы карьерного роста, 20% — при отсутствии выбора, 18% — при возможности удаленного или гибридного формата. 10% готовы согласиться, если будет хороший коллектив. Кроме того, по 6% согласны при наличии хорошего соцпакета или возможности релокации. При этом 24% заявили, что не готовы работать на нелюбимой работе ни при каких условиях.

Говоря о смысле работы, жители Самарской области чаще всего называют деньги (75%). Далее следуют самореализация (37%), саморазвитие (33%), получение опыта и возможность заниматься любимым делом (по 27%), а также карьерные возможности (24%). Кроме того, 20% связывают смысл работы со стабильностью и предсказуемостью, 10% — с независимостью. Реже респонденты отмечают общение (8%) и признание окружающих (6%). Еще 2% называют чувство долга.

«При выборе новой работы ключевым фактором для жителей Самарской области остается уровень зарплаты — его отметили 71% опрошенных. Также значимы перспективы карьерного роста (51%), официальное оформление (47%), интересные профессиональные задачи (41%) и возможность удаленной или гибридной работы (39%). Далее следуют отношения внутри компании (31%), стабильность и перспективы развития компании (29%), удобное расположение офиса (25%), личность руководителя и доверие к нему (24%). В целом данные показывают, что соискатели все чаще оценивают работодателя комплексно: наряду с доходом важны управленческая культура, условия труда и возможности профессионального развития», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Среди менее значимых факторов при выборе новой работы жители региона называют гибкий график (20%), соцпакет (12%), содержание бизнеса (12%), демократичную атмосферу в компании и известность компании и бренда (по 8%), отзывы о компании (8%), внедрение новых технологий и автоматизации (6%), отсутствие бюрократии (6%) и возможность релокации из региона в крупный город (4%).

Опрос проводился с 13 по 19 февраля 2026 года среди 2 тыс. респондентов, в том числе из Самарской области.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
55% самарцев готовы работать вахтовым методом
11 марта 2026, 10:15
55% самарцев готовы работать вахтовым методом
Среди тех, кто рассматривает вахту, наиболее популярными направлениями оказались производство и промышленность. Общество
169
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
10 марта 2026, 09:33
Более трети россиян собираются искать дополнительный заработок текущей весной
Чаще всего о дополнительном заработке думают работники строительной сферы — 45%. В ритейле подработку собираются искать 40% опрошенных. Экономика
371
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей
06 марта 2026, 10:05
Самарцы планируют потратить на подарки к 8 Марта в среднем 5300 рублей
Москва уверенно сохраняет лидерство по расходам: там в среднем собираются тратить 7000 рублей на подарки и 5000 рублей на букеты. Общество
438
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
233
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
196
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
181
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
922
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
463
Весь список