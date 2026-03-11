Статистика выявленных поддельных денежных знаков в банковском секторе Самарской области за 2025 год

В банковском секторе Самарской области на 20% сократилось количество выявленных поддельных денежных знаков. За 2025 год обнаружена 131 поддельная банкнота Банка России и одна поддельная монета. Большинство подделок – банкноты номиналом 5000 рублей, их выявлено 82 штуки.

Кроме того, обнаружено 6 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, 37 банкнот номиналом 1000 рублей и по три банкноты 500 и 200 рублей.

Каждому человеку, который использует в повседневной жизни наличные, нужно уметь проверять подлинность банкнот прежде, чем положить их в кошелек. Особенно это касается банкнот крупных номиналов, которые подделывают чаще всего. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. На просвет вы можете проверить водяной знак и защитную нить. На ощупь можно почувствовать рельефные метки и надпись: «Билет Банка России». При наклоне банкноты можно увидеть скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.

Рассмотреть защитные элементы банкнот с помощью специального оборудования можно на мастер-классах, которые проходят в филиале музея Банка России в Самаре бесплатно по предварительной записи на сайте музея .

Также информация о признаках подлинности каждой банкноты доступна на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России» . Приложение не проверит банкноты на подлинность, но научит определять защитные элементы в интерактивном формате.

«В оборот постепенно поступают модернизированные банкноты. Жители региона уже привыкли использовать новые 100 рублей и 5000 рублей. Хочу подчеркнуть, что банкноты более ранних выпусков при этом остаются в обращении и будут выходить из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать. Принуждают к обмену только мошенники», — отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.