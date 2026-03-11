Статистика выявленных поддельных денежных знаков в банковском секторе Самарской области за 2025 год

Я нашел ошибку
Главные новости:
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.74
-0.41
EUR 91.9
0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Эко-лекторий Самарского зоопарка приглашает!
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Статистика выявленных поддельных денежных знаков в банковском секторе Самарской области за 2025 год

159
Статистика выявленных поддельных денежных знаков в банковском секторе Самарской области за 2025 год

В банковском секторе Самарской области на 20% сократилось количество выявленных поддельных денежных знаков. За 2025 год обнаружена 131 поддельная банкнота Банка России и одна поддельная монета. Большинство подделок – банкноты номиналом 5000 рублей, их выявлено 82 штуки.

Кроме того, обнаружено 6 поддельных банкнот номиналом 2000 рублей, 37 банкнот номиналом 1000 рублей и по три банкноты 500 и 200 рублей.

Каждому человеку, который использует в повседневной жизни наличные, нужно уметь проверять подлинность банкнот прежде, чем положить их в кошелек. Особенно это касается банкнот крупных номиналов, которые подделывают чаще всего. Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на просвет, на ощупь и при изменении угла зрения. На просвет вы можете проверить водяной знак и защитную нить. На ощупь можно почувствовать рельефные метки и надпись: «Билет Банка России». При наклоне банкноты можно увидеть скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры.

Рассмотреть защитные элементы банкнот с помощью специального оборудования можно на мастер-классах, которые проходят в филиале музея Банка России в Самаре бесплатно по предварительной записи на сайте музея.

Также информация о признаках подлинности каждой банкноты доступна на официальном сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Приложение не проверит банкноты на подлинность, но научит определять защитные элементы в интерактивном формате.

«В оборот постепенно поступают модернизированные банкноты. Жители региона уже привыкли использовать новые 100 рублей и 5000 рублей. Хочу подчеркнуть, что банкноты более ранних выпусков при этом остаются в обращении и будут выходить из оборота по мере износа. Их не нужно обменивать. Принуждают к обмену только мошенники», — отметил управляющий Отделением по Самарской области Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков.

 

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
303
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
250
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
213
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1021
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
483
Весь список