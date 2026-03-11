Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства

В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ). Это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

Губернатор Вячеслав Федорищев в приветствии в адрес организаторов, гостей и участников выставки отметил, что мероприятие дает возможность для туристической отрасли Самарской области продемонстрировать свои ресурсы для новых партнеров со всей России, а также из дружественных зарубежных стран. Глава региона подчеркнул, что одна из приоритетных задач в сфере туризма – создание максимально комфортных условий для жителей и гостей Самарской области с использованием инструментов национального проекта «Туризм и гостеприимство».

В этом году Самарская область представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказывают ведущие организации отрасли региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Самарской области», городских округов Самарской области, объектов размещения и показа, особо охраняемых природных территорий и ведущих туроператоров. Делегацию Самарской области возглавляет министр туризма Екатерина Матвеева.

На выставке MITT (МИТТ) участникам и посетителям представится возможность пообщаться с представителями отраслевых туристических объединений, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.

Кроме того, на стенде Самарской области любой желающий может ознакомиться с событийным календарем и запланировать свое путешествие в Самарскую область.

«Участие региона в одной из крупнейших туристических выставок – это прекрасная возможность продемонстрировать туристический потенциал региона, рассказать о своих продуктах, найти новых партнеров. В этом году стенд Самарской области представлен в ярком, обновленном дизайне, для гостей запланирована интересная программа и памятные подарки от наших участников», – рассказала Екатерина Матвеева.

Фото: министерство туризма Самарской области