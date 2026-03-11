Я нашел ошибку
Главные новости:
В день в Самаре устраняют в среднем 22 засора – ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» подвела итоги работы в первые два месяца 2026 года.
Два месяца работы: бригады «РКС-Самара» устранили больше 1000 засоров
В губернии подведены итоги регионального отборочного этапа интеллектуальной олимпиады ПФО «IQ ПФО» среди студентов. По результатам соревнований определена делегация, которая представит регион на окружном финале.
Сформирована региональная делегация для участия в финале интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО»
27 марта, во Всемирный день театра, Самара присоединится к всероссийской акции «Ночь театрального искусства», приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей РФ.
Театры Самары присоединятся к всероссийской акции «Ночь театрального искусства»
Эксперты РЦК региона совместно с рабочей группой предприятия ООО «Ампресс» начали диагностику ключевых направлений выпуска продукции.
Поставщик АВТОВАЗа и КАМАЗа наращивает эффективность с поддержкой государства
В 2026 году работы по развитию этого ключевого направления охватят как улично-дорожную сеть Самары и Тольятти, так и региональные автомобильные дороги.
Интеллектуальная транспортная система региона пополнится 200 новыми объектами 
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус стартовал новый сезон в парусном спорте.
Сборная Самарской области - призер всероссийских соревнований по парусному спорту
С 20 по 22 марта в Самаре состоится Кубок России по боксу среди мужчин с участием сильнейших боксеров страны.
Самара третий год подряд будет принимать Кубок России по боксу 
Самарская область презентует туристические возможности на Международной выставке туризма и гостеприимства

94
В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ).

В среду, 11 марта, в Москве состоялось открытие Международной выставки туризма и гостеприимства MITT (МИТТ). Это деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке. 
Губернатор Вячеслав Федорищев в приветствии в адрес организаторов, гостей и участников выставки отметил, что мероприятие дает возможность для туристической отрасли Самарской области продемонстрировать свои ресурсы для новых партнеров со всей России, а также из дружественных зарубежных стран. Глава региона подчеркнул, что одна из приоритетных задач в сфере туризма – создание максимально комфортных условий для жителей и гостей Самарской области с использованием инструментов национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В этом году Самарская область представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказывают ведущие организации отрасли региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, АНО «Центр развития туризма и гостеприимства Самарской области», городских округов Самарской области, объектов размещения и показа, особо охраняемых природных территорий и ведущих туроператоров. Делегацию Самарской области возглавляет министр туризма Екатерина Матвеева.

На выставке MITT (МИТТ) участникам и посетителям представится возможность пообщаться с представителями отраслевых туристических объединений, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы.
Кроме того, на стенде Самарской области любой желающий может ознакомиться с событийным календарем и запланировать свое путешествие в Самарскую область.
«Участие региона в одной из крупнейших туристических выставок – это прекрасная возможность продемонстрировать туристический потенциал региона, рассказать о своих продуктах, найти новых партнеров. В этом году стенд Самарской области представлен в ярком, обновленном дизайне, для гостей запланирована интересная программа и памятные подарки от наших участников», – рассказала Екатерина Матвеева.

 

Фото: министерство туризма Самарской области

Теги: Москва Самара

Новости по теме
10 марта на Новой сцене Большого театра России постановкой «Балеты Императорского двора»  САТОБ открыл 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска».
11 марта 2026, 14:18
САТОБ открыл на сцене Большого театра 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска» 
10 марта на Новой сцене Большого театра России постановкой «Балеты Императорского двора»  САТОБ открыл 32-й сезон фестиваля «Золотая Маска». Культура
112
24 февраля в столице состоялась торжественная церемония награждения ведомственной медалью Александра Твардовского.
25 февраля 2026, 15:37
Медалью Александра Твардовского награждена Алла Шахматова, директор СОХМ
24 февраля в столице состоялась торжественная церемония награждения ведомственной медалью Александра Твардовского. Культура
764
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
17 февраля 2026, 14:12
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым. Политика
825
В центре внимания
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
11 марта 2026  11:37
Заместителем главы города Самары – руководителем Аппарата администрации городского округа назначена Елена Москвичева
303
68 лет телевещанию в Самарской области
11 марта 2026  10:49
68 лет телевещанию в Самарской области
250
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
11 марта 2026  10:03
Заместитель главы города Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
213
Оказавшись в невероятно тяжелых условиях в районе населенного пункта Гришино, Сергей Ярашев 68 суток в одиночку удерживал стратегически важные позиции.
10 марта 2026  23:22
Вячеслав Федорищев: о подвиге сержанта Сергея Ярашева - 21-летнего героя из Самарской области
1021
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
483
Весь список