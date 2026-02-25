Я нашел ошибку
Медалью Александра Твардовского награждена Алла Шахматова, директор СОХМ

169
24 февраля в столице состоялась торжественная церемония награждения ведомственной медалью Александра Твардовского.

24 февраля в столице состоялась торжественная церемония награждения ведомственной медалью Александра Твардовского. Награды вручила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Медаль учреждена в 2025 году и названа в честь выдающегося писателя-фронтовика, автора поэмы Василий Теркин — Александр Твардовский. Награда присуждается за вклад в реализацию значимых культурных проектов, в том числе в условиях военных действий.

В числе награждённых — Алла Шахматова, директор Самарского областного художественного музея.

Особое значение имеет масштабный выставочный проект Самарского художественного музея «Судьба одна на всех. Защитникам Отечества посвящается», приуроченный к 80-летию Победы. Экспозиция, организованная совместно с Музеем Победы, объединила более 200 произведений художников-фронтовиков, фронтовые дневники и письма, создавая глубокий эмоциональный образ военного времени.

Также заслуженной наградой отмечена Анжелика Анатольевна Власова, директор Городского Дома культуры Кинеля. На федеральном уровне она представила культурно-просветительский проект «Время Героев – время Побед», который был реализован творческой командой учреждения и посвящен 80-летию Победы и Году защитника Отечества.

В рамках проекта прошло 150 культурно-досуговых и просветительских мероприятий с охватом свыше 50 тысяч человек. Жители Кинеля стали свидетелями ярких концертов, благотворительных спектаклей, тематических выставок, кинопоказов и просветительских встреч.

В рамках церемонии были отмечены 30 деятелей культуры со всей страны — представители музейного и библиотечного дела, издательств, оркестров, средств массовой информации и общественных организаций.

«Служение культуре — это подлинное призвание. Культура обладает удивительной силой: она защищает правду, историю и традиционные духовно-нравственные ценности», — подчеркнула министр, поздравляя лауреатов.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Москва Самара

