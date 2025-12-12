Я нашел ошибку
Главные новости:
Для Самарской области это пилотный проект, реализуемый при поддержке губернатора Вячеслава Федорищева и Российского экологического оператора.
В Самаре появилось 54 контейнера для сбора одежды на переработку
Лидерами сезона стали спортсмены Волжского района. Они выиграли соревнования по армрестлингу, настольному теннису, шашкам, гиревому спорту, женскому волейболу, соревнования спортивных семей с сыновьями.
Завершился региональный этап всероссийских сельских спортивных игр
В театре «Мастерская» для активных жителей, руководителей учреждений и предприятий, располагающихся на района, был организован праздничный концерт.
Железнодорожному району Самары исполнилось 55-лет со дня основания
Сотрудники полиции выходят на усиленный режим несения службы с приближением выходных дней.
В губернии вновь пройдут широкомасштабные рейды ГАИ СО
Специалисты обновляют трубопровод диаметром 1,5 метра. Главный Безымянский коллектор — один из ключевых объектов системы водоотведения Самары.
«РКС-Самара» переложили 200 метров Главного Безымянского коллектора
Они будут оформлены в едином праздничном стиле, с яркими вывесками над входом и ограждением по периметру.
15 декабря 140 елочных базаров откроются в Самаре
Гости узнают о ритуалах Рождества в Самаре. Историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная расскажет о том, откуда пошла привычка делать поздравительные почтовые карточки.
Музей Эльдара Рязанова: лекция «Рождество и Новый год, старые времена: традиции празднования в дореволюционной Самаре»
Любой желающий житель региона или организация может присоединиться к акции и помочь исполнить новогодние мечты.
Специалисты минздрава СО принимают участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»
Делегации региона возвращаются с Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала

190
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции. 

В Москве прошел X юбилейный Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал – МБКБ 2025. Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции. 
Участникам и гостям X юбилейного Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала направил Приветствие Президент Российской Федерации Владимир Путин, зачитал Приветствие Герой Российской Федерации Алексей Романов. Глава государства выразил уверенность, что Патриотический проект «и впредь будет служить укреплению кадетского братства, сбережению наших национальных, исторических традиций, воспитанию молодежи на высоких идеалах честности, верности и благородства, которые во все времена вдохновляли российское воинство». «Особые слова признательности – инициаторам и создателям этого яркого, по-настоящему вдохновляющего проекта», - отметил Президент. 
Руководитель Патриотического проекта «Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал», президент Благотворительного фонда по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова от имени всех участников МБКБ 2025 выразила благодарность и глубокое уважение Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за «неизменную поддержку и признание значимости Проекта». «Ваша поддержка вдохновляет нас и придает силы для продолжения наших добрых дел!», — сказала Юлия Кирпичникова.
В МБКБ 2025 приняли участие 3 400 юношей и девушек от 14 до 23 лет из всех субъектов Российской Федерации, у многих из них близкие и родные являются участниками СВО, также участие в бале приняли ребята из 63 стран. Среди участников - делегации из нескольких образовательных учреждений Самарской области: военно-патриотического клуба «Кадеты Авиации» им Героя России генерал-майора Т.А. Апакидзе, учебно-методического центра военно-патриотического воспитания «Авангард-Самара», военно-патриотического клуба «Звездный десант» Самарского дворца детского и юношеского творчества, Самарского спортивного лицея, школы № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской, школы № 34 им. Е.А. Зубчанинова, Самарского кадетского корпуса Министерства внутренних дел Российской Федерации, школы № 177, школы № 1 города Нефтегорска. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев направил Приветственный адрес участникам Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала. «Вот уже десять лет бал несет благородную миссию – объединяет молодежь из дружественных стран, способствует сохранению межнационального сотрудничества и согласия, укреплению гражданственности и связи между поколениями. Искренне благодарю организаторов за реализацию такого проекта!» - отметил Вячеслав Федорищев. «Мы гордимся, что среди участников бала есть самарские ребята. Дорогие ребята, спасибо, что сегодня посвящаете себя служению Родине, подаете для всех пример чести, справедливости, ответственности и добра. Вы – наше будущее. Мы продолжим делать все необходимое для того, чтобы вы могли раскрыть свой талант, реализовать свои способности», - добавил глава региона. 
Перед торжественным открытием X Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала Знаменная группа Министерства обороны Российской Федерации вынесла флаги Российской Федерации и дружественных зарубежных государств, чьи представители участвуют в МБКБ 2025. Юлия Кирпичникова, открывая юбилейное мероприятие, в приветственной речи участникам и гостям МБКБ 2025 отметила, что для Проекта «огромная честь и гордость проводить Бал в честь таких значимых и важных событий, которые памятны и важны для каждого российского гражданина». «Наш бал — символ нашей памяти, уважения всем защитникам России во все времена. И особая благодарность сегодняшним защитникам, кто выполняет свой воинский долг в зоне СВО», — сказала она.
Юлия Кирпичникова тепло поприветствовала зарубежных участников и гостей патриотического мероприятия.  «Сегодня мы с особой теплотой приветствуем наших зарубежных участников и гостей - представителей разных стран, которые разделяют вместе с нами наши культурные и духовные ценности, в которых заключается великая сила взаимопонимания и сотрудничества», - сказала руководитель Проекта.  «Наш бал – это символ нашей общей силы и единства, нашей любви к Родине и всем тем идеалам, которые связывают нас, вне зависимости от национальности и границ», – сказала Юлия Кирпичникова.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по культуре, народный артист России, член Попечительского Совета Проекта Денис Майданов на открытии МБКБ 2025 исполнил песню "Российский кадет", написанную им для всего российского кадетства, и которой подпевали все участники юбилейного Бала. Это стало рекордным единовременным исполнением кадетами песни о кадетском братстве на МБКБ.
На торжественном открытии Х Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала прозвучали Приветствия участникам и гостям МБКБ 2025 от официальных лиц государства. 
Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин в своем Приветствии отметил, что Проект «способствует сохранению исторической памяти и традиций нашей страны, формированию у подрастающего поколения нравственных ориентиров и способствует укреплению духовных ценностей».
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем Приветствии подчеркнул вклад Проекта «в обеспечении связи времен и поколений, сохранение и популяризацию богатейшего исторического достояния нашей страны, ее славных воинских традиций». 
Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов в Приветствии участникам и гостям МБКБ 2025 отметил, что «проект направлен на приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям, основанным на бесценном опыте российской армии, общих духовных и нравственных традициях».
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов в своем Приветствии участникам МБКБ 2025 заявил, что Проект «ежегодно собирает в центре Москвы лучших представителей кадетского движения, курсантов и студентов, которых объединяет уважительное отношение к историческим, культурным и ратным традициям России и стремление сделать все для ее процветания». 
Председатель Московской городской Думы, член Попечительского Совета Проекта Алексей Шапошников в своем Приветствии отметил, что «Бал является символом преемственности поколений, верности долгу, красоте и благородству». 
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель МИД России, Чрезвычайный и Полномочный Посол, в своем выступлении на Международном Кремлевском Благотворительном Кадетском Бале 2025 года отметила, что участники Проекта имеют «уникальную возможность» пообщаться с представителями различных национальных культур и религиозных взглядов. Она подчеркнула, что «Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал» основан в духе истинной красоты и традиций, ориентированных на детей и их интересы, и это объединяет всех участников». Мария Захарова также отметила, что, несмотря на различные религиозные взгляды и культурные традиции, у участников Проекта «не возникает никаких противоречий в общении, поскольку в этом мероприятии заложен чистый смысл». По словам официального представителя МИД России, «бал, который объединяет кадет из нашей страны и их сверстников из других стран, является одной из культурных ценностей, где молодые люди могут продемонстрировать свою мужественность и галантность, оставаясь верными своему долгу перед Родиной. Девушки, в свою очередь, имеют возможность показать свою женственность и красоту. Все это вместе — наше достояние».
Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский, наместник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры Кирилл, член Попечительского Совета  Проекта приветствовал собравшихся  от лица Русской Православной Церкви и  передал Благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Епископ Кирилл отметил, что Проект — это «возрождение лучших традиций, воспитание нашего русского российского офицерства». «Честность, благородство, гармония, осознание высокого предназначения человека и его призвания и в семейной, и в государственной, и в духовно-нравственной, религиозной жизни» – так охарактеризовал епископ Кирилл Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский Бал. 
 

Фото предоставлено: предоставлено пресс-центром МБКБ

