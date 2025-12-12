Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
Мероприятие было приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, году Защитника Отечества и в поддержку Специальной военной операции. 
Делегации региона возвращаются с Международного Кремлевского Благотворительного Кадетского Бала
Ночью и утром 14 декабря сохранится очень сильный ветер, метель при видимости 500 м и менее. На дорогах снежные заносы.
Днем 13 декабря в регионе ожидается очень сильный снег, метель, очень сильный ветер
Тематический пригородный поезд «Снежный Экспресс» станет настоящим праздником для детей и их родителей! 
КбшЖД: на «Снежном экспрессе» в зимнюю сказку
Программа стартовала в 2025 году — партия добилась дополнительного финансирования на выполнение поручения Президента.
При поддержке «Единой России» отремонтируют 800 студенческих общежитий по всей стране
Церемония награждения прошла в Москве в рамках форума «Сердца молодых» при Министерстве просвещения Российской Федерации.
Боец студенческого педагогического отряда «Путеводная звезда» Самарской области признан одним из лучших вожатых России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
Хлеб самарского хлебозавода признали одним из лучших в России
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
В Самарской области ликвидировали пожар на площади 200 квадратных метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.34
1.44
EUR 92.94
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Днем 13 декабря в регионе ожидается очень сильный снег, метель, очень сильный ветер

91
Ночью и утром 14 декабря сохранится очень сильный ветер, метель при видимости 500 м и менее. На дорогах снежные заносы.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: «Объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 13 декабря местами в Самарской области ожидается очень сильный снег, метель при видимости 500 м и менее, очень сильный ветер 25-27 м/с. Ночью и утром 14.12.25 сохранится очень сильный ветер 25-27 м/с, метель при видимости 500 м и менее. На дорогах снежные заносы».

ГУ МЧС России по Самарской области рекомендует знать и выполнять общие меры безопасного поведения:

 - по возможности ограничьте выезд на личном автотранспорте. Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари;

- во избежание заносов на дороге лучше не допускать резких маневров и обгонов. При движении на подъем, выбирайте такую передачу, чтобы не приходилось переключаться до полного завершения подъема. Во время спуска не нажимайте на педаль сцепления, при управлении авто на скорости плавно тормозите;

- не тормозите резко на заснеженной скользкой дороге, это не только бесполезно, но и опасно. Резкое торможение приводит к блокированию колес и увеличение тормозного пути, а чаще всего автомобиль становится неуправляемым. Проезжая опасный участок, старайтесь сохранять скорость постоянной;

- не забывайте о пешеходах. Люди, которые переходят дорогу, могут поскользнуться и упасть. Старайтесь не напугать пешехода резкими звуковыми и световыми сигналами.

Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Воздержитесь без крайней необходимости от поездок на личном автотранспорте, если вы не уверены в своем водительском мастерстве, воспользуйтесь общественным транспортом. Но если вы все-таки сели за руль, будьте внимательны при управлении автомобилем. Обязательно следите за сообщениями о погоде.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Погода Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
11 декабря 2025, 17:05
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С Экология
377
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
11 декабря 2025, 15:35
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Экология
402
По информации Приволжского УГМС 11 декабря в Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С.
10 декабря 2025, 14:42
11 декабря в регионе местами небольшой снег, до -8°С
По информации Приволжского УГМС 11 декабря в Самаре без существенных осадков.  Температура воздуха ночью -8, -10°С, днем -3, -5°С. Экология
465

В центре внимания
Глава региона поздравил собравшихся с Днем Конституции и подчеркнул важность этого праздника для всей страны.
12 декабря 2025  15:11
В Самаре в День Конституции РФ Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям
0
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
12 декабря 2025  11:17
В Самаре до конца 2025 года будет построен дом социального обслуживания
218
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
207
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
423
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
450
Весь список