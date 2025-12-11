Я нашел ошибку
Главные новости:
Ярмарка у дома культуры «Октябрь» в поселке Мехзавод завершила свою работу полностью.
Сельскохозяйственная ярмарка у музея Алабина продолжает торговлю в круглогодичных павильонах
В результате столкновения водитель одного из грузовиков получил травмы ног и оказался зажат в кабине аварийного автомобиля.
В Волжском районе на месте ДТП с тремя грузовиками работали 5 спасателей
С проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
«Горячая линия» о нарушениях в выплате зарплаты работает в Самаре
Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
12 декабря в регионе ожидается усиление ветра, на дорогах гололедица
В Арт-парке установили современный светодиодный экран на главной сцене, музыкальные колонки вдоль, а также оборудование бесплатных зарядных станций с доступом к Wi-Fi.
В Парке культуры и отдыха Отрадного открыли арт-парк «Прикосновение»
В новых зданиях будет установлено необходимое оборудование: электрокардиографы, дефибрилляторы и другая техника.
В трёх поселках Большечерниговского района возводят новые ФАПы
Соревнования посвященные памяти тренера- основоположника дзюдо и самбо в Сызрани Александра Викторовича Жигулева.
477 дзюдоистов стали участниками «Кубка Феникса» в Сызрани
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками

126
Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.

Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.

Так, в общеобразовательных учреждениях областной столицы прошли познавательные встречи, организованные полицейскими и Советом ветеранов Управления МВД России по городу Самаре.

Сотрудники Госавтоинспекции, с целью формирования у ребят навыков безопасного поведения на улице и снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, напомнили школьникам о правилах безопасного перехода проезжей части, важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также разобрали с детьми типичные «дорожные ловушки», объяснив, как их избежать.

Занятия прошли в интерактивном формате: школьники задавали вопросы, делились личными наблюдениями и смотрели тематические видеоролики, посвященные Правилам дорожного движения.

В свою очередь, представитель Совета ветеранов Павел Коныгин провел для учащихся 3 класса патриотическое мероприятие патриотической направленности.

В своем выступлении он рассказал детям о героизме защитников Отечества, истории российской армии и важности гражданской ответственности. Особый акцент спикер сделал на том, что патриотизм начинается с соблюдения закона, дисциплины и заботы о ближних.

Павел Владимирович отметил, что важно чувствовать свою ответственность за себя и окружающих и уважительно относиться к взрослым и сверстникам.

В завершение мероприятий ребята поблагодарили организаторов за интересные встречи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

