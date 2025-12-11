Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками

Самарские полицейские ведут активную работу по профилактике травматизма среди детей и подростков, а также по патриотическому воспитанию молодежи.

Так, в общеобразовательных учреждениях областной столицы прошли познавательные встречи, организованные полицейскими и Советом ветеранов Управления МВД России по городу Самаре.

Сотрудники Госавтоинспекции, с целью формирования у ребят навыков безопасного поведения на улице и снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, напомнили школьникам о правилах безопасного перехода проезжей части, важности использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также разобрали с детьми типичные «дорожные ловушки», объяснив, как их избежать.

Занятия прошли в интерактивном формате: школьники задавали вопросы, делились личными наблюдениями и смотрели тематические видеоролики, посвященные Правилам дорожного движения.

В свою очередь, представитель Совета ветеранов Павел Коныгин провел для учащихся 3 класса патриотическое мероприятие патриотической направленности.

В своем выступлении он рассказал детям о героизме защитников Отечества, истории российской армии и важности гражданской ответственности. Особый акцент спикер сделал на том, что патриотизм начинается с соблюдения закона, дисциплины и заботы о ближних.

Павел Владимирович отметил, что важно чувствовать свою ответственность за себя и окружающих и уважительно относиться к взрослым и сверстникам.

В завершение мероприятий ребята поблагодарили организаторов за интересные встречи, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО