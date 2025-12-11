Я нашел ошибку
Главные новости:
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнёров.
Семейная пасека Елены Мельниковой претендует на статус экспортёра и выходит на международный рынок
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами

172
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.

В четверг, 11 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности. Церемония состоялась в рамках XXIV Форума добровольцев Самарской области, который продлится с 11 по 24 декабря 2025 года. Участие в нем принимают добровольцы и организаторы добровольческого движения из муниципальных образований региона, образовательных организаций, добровольческих объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Вячеслав Федорищев поздравил участников с открытием форума. «В Самарской области добровольчеству всегда уделялось внимание. То, что форум проводится с 2000 года, говорит о том, что эти традиции у нас сильны. Добровольчество охватывает все сферы жизни и, самое главное, все возрасты. Наша задача, министерства молодежной политики региона -   создавать возможности, чтобы и в школе, в учреждениях среднего профессионального образования, в университете, и далее на работе были все условия для того, чтобы реализовать себя как добровольца», - сказал губернатор. Он также подчеркнул роль волонтеров в сопровождении крупных мероприятий на территории региона, одно из них - форум «Россия – спортивная держава», который Самара принимала в этом году и который стал самым ярким событием последних нескольких лет.

Отдельно глава региона отметил большое внимание, которое уделяется участникам СВО и их семьям, и особо выделил волонтерство по данному направлению: «Я благодарен всем, кто участвует в добровольческой деятельности, помогает семьям, помогает самим ребятам, выезжает на территории, сопровождает те большие гуманитарные грузы, которые с доброй душой жители Самарской области отправляют нашим бойцам».

Губернатор обсудил с волонтерами, в том числе с представителями советов работающей молодежи предприятий, вопросы развития добровольчества. Также поднимались темы развития корпоративного волонтерства, поддержки добровольческих проектов, создания условий для жизни и работы в регионе молодых специалистов, подготовки кадров для экономики Самарской области, модернизации спортивной инфраструктуры.

В ходе встречи Вячеслав Федорищев вручил ряд наград. Благодарностью Администрации Президента Российской Федерации были отмечены заместитель директора медиаагентства «Самара 450» Татьяна Потоцкая, начальник штаба регионального отделения «ЮНАРМИИ» Алексей Родионов, заместитель руководителя департамента молодежных проектов и программ министерства молодежной политики Самарской области Анастасия Ходорева.

Почетный знак «За служение людям» получил учитель физкультуры и основ безопасности и защиты Родины школы поселка Самарский Волжского района Андрей Парахин. Почетной грамотой губернатора Самарской области награждены заместитель исполнительного директора по общим вопросам Самарской региональной молодежной общественной организации «Центр социальных проектов» Татьяна Зверева, руководитель дорожного штаба корпоративных волонтеров Куйбышевской железной дороги Анна Прочанкина.

Благодарностью губернатора Самарской области отмечены руководитель аппарата регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Арсений Ганин, главный менеджер Агентства по реализации молодежной политики Марина Ненашева, специалист по делам молодежи Дома молодежных организаций Богатовского района Ольга Козлова, менеджер ООО «Стройландия.Ру» Дмитрий Кожевников, доцент кафедры сестринского дела Самарского государственного медицинского университета, региональный координатор «Волонтеров-медиков» Наталья Дудинцева, начальник отдела патриотического воспитания молодежи и поддержки волонтерского движения Самарского Дома молодежи Анастасия Васина.

Диплом Губернатора Самарской области Международной премии #МыВместе получили заместитель главы г.о. Сызрань по социальным вопросам Татьяна Журкина, руководитель Самарского общественного экологического движения «Широко шагая» Елена Жменева, заместитель генерального директора АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» Карина Багаева.

В настоящее время общая численность волонтеров Самарской области составляет более 220 тысяч человек, работают крупные системные волонтерские организации, реализуется региональная составляющая национального проекта «Молодежь и дети».

Самарская область является одним из лидеров в сфере поддержки и развития добровольчества, деятельности социально-ориентированных НКО в РФ. На протяжении семи лет регион одерживал победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки (добровольчества) волонтерства «Регион добрых дел».

В рамках исполнения перечня поручений по итогам заседания Государственного совета, утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным, с 2023 года в Самарской области стала активно развиваться сеть Центров общественного развития (Добро.Центры). На текущий момент в регионе работает 21 Добро.Центр. Еще 8 организаций проходят акселерационную программу для получения статуса «Добро.Центра» в 2026 году.

В 2025 году поддержка Добро.Центров вошла в программу социально-экономического развития Самарской области. Кроме того, Самарская область вошла в число 30 пилотных регионов, в которых в сентябре 2025 года стартовала программа «Обучение служением. Первые». На сегодняшний момент в пилотной программе принимают участие более 50 образовательных организаций Самарской области.

 

фото пресс-службы губернатора Самарской области

 

