Главные новости:
По поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева сделаны конкретные шаги по обновлению градостроительной политики региона.
В Самаре заработала программа комплексного развития территории
Шестеро молодых исследователей из самарских университетов всего за десять минут представили зрителю итоги своей исследовательской деятельности простым и увлекательным языком.
Самара вновь приняла масштабный научный баттл – предновогодний Science Slam
Огнеборцы пожарно-спасательного отряда № 30 оперативно ликвидировали пожар в административном здании.
В поселке Луначарский горело подсобное помещение административного здания
В табаке находятся больше тысячи разных соединений, представляющих опасность для здоровья. Для зрительных органов опаснее всего цианид и никотин.
‍Врач-офтальмолог больницы им. Т.И. Ерошевского рассказала о негативном влиянии курения на зрение
Мероприятие прошло в рамках профориентации, а также патриотического воспитания молодежи.
В Самаре транспортные полицейские встретились с учащимися колледжа
По информации Приволжского УГМС в Самаре 12 декабря ночью до -6°С, днем до -1°С. Местами гололедица.
12 декабря в регионе облачно, небольшой снег, местами гололед, до +1°С
В ноябре и декабре разыгрывались областные соревнования по футзалу среди игроков старше 40 лет.
Сборная Кинель-Черкасского района - победитель областных соревнований по футзалу
Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнёров.
Семейная пасека Елены Мельниковой претендует на статус экспортёра и выходит на международный рынок
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
Семейная пасека Елены Мельниковой претендует на статус экспортёра и выходит на международный рынок

Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнёров.

В условиях наращивания экспортного потенциала АПК Самарской области местные фермеры демонстрируют успешные примеры выхода на внешние рынки и производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Государственная поддержка и целевые программы стали ключевыми факторами, позволившими сельхозпроизводителям масштабировать бизнес, модернизировать переработку и подтвердить качество продукции для международных партнёров.

Так, пчеловодческое крестьянско‑фермерское хозяйство из Челно‑Вершинского района под руководством Елены Мельниковой претендует на статус экспортёра и выходит на международный рынок: планируются поставки меда в Китай. Начав с небольшой пасеки в селе Покровка, Елена, опираясь на государственную поддержку и собственный предпринимательский потенциал, превратила семейное дело в современное пчеловодческое предприятие с 500 пчелосемьями и годовым объёмом производства около 40 тонн меда — донникового, липового, гречишного и редкого чернокленового.

«С помощью гранта, полученного в 2019 году по программе «Начинающий фермер», и собственных средств в Ермоловке приобрели собственный земельный участок, на котором возвели ангар для зимовки пчёл. Тогда же увеличили пасеку до 200 пчелосемей. В 2023 году мы заключили трёхсторонний договор о сотрудничестве с Центром поддержки экспорта Самарской области и одной из коммерческих фирм Китая. Соглашение предусматривает организацию поставок меда нашего КФХ в Поднебесную. Для этого необходимо выполнить ряд условий, в том числе получить статус предприятия‑экспортёра и сертифицировать производственные помещения Россельхознадзором. Процесс длительный, но его нужно пройти», — рассказала Елена.

В 2024 году при поддержке Гарантийного фонда Самарской области хозяйство арендовало помещение в селе Чистовка, в котором проведен капитальный ремонт. Также выигран грант по программе «Агростартап‑Регион», средства которого направлены на закупку современного оборудования для переработки и фасовки меда, платформ для кочевой пасеки и транспортного средства. Сейчас идет закупленного оборудования. Благодаря модернизации и сертификации хозяйство будет соответствовать критериям экспортёра и сможет выйти на международные рынки.

Напомним, по итогам 11 месяцев 2025 года объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Самарской области составил почти 380 тысяч тонн. География поставок расширилась: среди внешних рынков региона появились Марокко, Италия, Южная Корея, США, Йемен, Вьетнам, Испания и Япония. Реализация задач федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поддерживается Программой социально‑экономического развития региона, инициированной губернатором Вячеславом Федорищевым.

Цель национального проекта — рост экспорта агропродукции в 1,5 раза к 2030 году по сравнению с 2021 годом.

Государственная поддержка остаётся катализатором роста: гранты, целевые субсидии, кредиты по специальным программам, гарантийные механизмы и помощь в сертификации позволяют фермерам фокусироваться на продуктах с высокой добавленной стоимостью — переработанных товарах, фасованной продукции и брендах, готовых к выходу на зарубежные потребительские рынки.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

