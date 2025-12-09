Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества

9 декабря, в День Героев Отечества, в самарском лицее № 124 имени подполковника полиции Дениса Лазутина 19 учеников приняли присягу и вступили в ряды кадетов – это уже второй профильный кадетский класс Росгвардии в Самаре. Лицеисты будут обучаться в новом учебном кабинете – он оформлен в цветовой палитре войск правопорядка, на стенах размещены плакаты об истории и задачах Росгвардии, а также установлена Парта Героя и экспозиция, посвященная Денису Лазутину.



Во время присяги кадеты дали клятву быть верными и преданными своему Отечеству, добросовестно учиться, хранить и соблюдать традиции войск национальной гвардии Российской Федерации. Помимо общеобразовательной программы, школьники изучают военно-прикладные дисциплины под руководством сотрудников Росгвардии, а в выпускных классах сделан упор на подготовку кадетов к поступлению в военные вузы Росгвардии.



Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Сергей Абрамов поздравил кадетов с новым этапом в их жизни: «Давать клятву на верность Отечеству очень ответственно. В ней звучат слова: «Клянусь быть верным и преданным своему Отечеству!»Сегодня, надев форму и приняв присягу, храните славные традиции российского воинства, будьте достойны звания кадетов Росгвардии. В добрый путь!»



Имя героя – сотрудника Росгвардии, подполковника полиции, командира оперативной роты ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области Дениса Лазутина – было присвоено лицею № 124 в прошлом году по инициативе руководства территориального управления ведомства и педагогического коллектива лицея. В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.

В 2025 году администрация города Самары и Управление Росгвардии по Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Помимо охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, оно предусматривает организацию профилактических мероприятий, в том числе создание серии видеороликов по антитеррористической безопасности, а также участие представителей Росгвардии в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на территории города.

Фото: пресс-служба администрации самары