Главные новости:
Патология была выявлена ещё до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость.
Врачи больницы им. В.Д. Середавина спасли новорожденного с редкой патологией кишечника
И Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна за этим строго следить. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин.
Путин: тарифы в системе ЖКХ не должны приобретать стихийный характер
Главная цель маршрута – оказание комплексной поддержки ветеранам СВО, направленной на их социальную адаптацию и реабилитацию. 
Ветераны СВО региона приняли участие во Всероссийском «Туре для СВОих» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
Переход на удаленную работу требует вдумчивого подхода и готовности к изменениям как со стороны компании, так и со стороны сотрудников.
Эксперт назвала плюсы удаленной работы во период роста заболеваемости гриппом
По информации Приволжского УГМС 10 декабря температура воздуха в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С.
10 декабря в регионе без осадков, до -8°С
В ближайшее время будут подведены итоги конкурса, по результатам которого авторы лучших работ будут награждены грамотами и памятными подарками.
В УФСИН СО стартовал конкурс «Вместе против коррупции»
В состав сборной Самарской области вошли 40 спортсменов из Самары, Кинеля, Сызрани, Отрадного и Кинель-Черкассов.
Сборная региона стала победителем всероссийских соревнований по универсальному бою
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества

80
В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.

9 декабря, в День Героев Отечества, в самарском лицее № 124 имени подполковника полиции Дениса Лазутина 19 учеников приняли присягу и вступили в ряды кадетов – это уже второй профильный кадетский класс Росгвардии в Самаре. Лицеисты будут обучаться в новом учебном кабинете – он оформлен в цветовой палитре войск правопорядка, на стенах размещены плакаты об истории и задачах Росгвардии, а также установлена Парта Героя и экспозиция, посвященная Денису Лазутину.

Во время присяги кадеты дали клятву быть верными и преданными своему Отечеству, добросовестно учиться, хранить и соблюдать традиции войск национальной гвардии Российской Федерации. Помимо общеобразовательной программы, школьники изучают военно-прикладные дисциплины под руководством сотрудников Росгвардии, а в выпускных классах сделан упор на подготовку кадетов к поступлению в военные вузы Росгвардии.

Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области, полковник полиции Сергей Абрамов поздравил кадетов с новым этапом в их жизни: «Давать клятву на верность Отечеству очень ответственно. В ней звучат слова: «Клянусь быть верным и преданным своему Отечеству!»Сегодня, надев форму и приняв присягу, храните славные традиции российского воинства, будьте достойны звания кадетов Росгвардии. В добрый путь!»

Имя героя – сотрудника Росгвардии, подполковника полиции, командира оперативной роты ОМОН «Смерч» Управления Росгвардии по Самарской области Дениса Лазутина – было присвоено лицею № 124 в прошлом году по инициативе руководства территориального управления ведомства и педагогического коллектива лицея. В завершении церемонии ее участники почтили память Дениса Лазутина и возложили цветы к мемориальной доске.

В 2025 году администрация города Самары и Управление Росгвардии по Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Помимо охраны общественного порядка и обеспечения безопасности, оно предусматривает организацию профилактических мероприятий, в том числе создание серии видеороликов по антитеррористической безопасности, а также участие представителей Росгвардии в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма на территории города.

 

Фото:   пресс-служба администрации самары

Теги: Мероприятия Самара

