За 2025 год в Средневолжском ЛУ МВД России на транспорте зарегистрировано около 5 500 заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Самаре транспортная полиция подвела итоги работы за 2025 год
В Отрадненской больнице завершается ремонт терапевтического корпуса и поставлен новый компьютерный томограф.
Андрей Орлов проверил ход ремонтных работ в терапевтическом корпусе  Отрадненской больницы
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
В преддверии Дня российской науки в регионе будет запущен первый научно-популярный маршрут «Крылья науки».
В Самарской области будет запущен уникальный туристический маршрут «Крылья науки»
6 января 2026 года в многоквартирном доме, расположенном по пр. Карла Маркса в Сызрани, произошла коммунальная авария.
Возбуждено уголовное дело против сызранской УК из-за аварии в доме, жители которого остались без тепла
Первыми предметами, которые будут сдавать выпускники в основном периоде, станут история, литература и химия 1 июня.
Более 5 тысяч выпускников самарских школ до 2 февраля выберут предметы для сдачи ЕГЭ
29 января в Самаре состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству.
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
Участникам предстояло проявить эрудицию, ведь вместо привычных строк песен перед ними были загадки в виде картинок, символов и ребусов, по которым нужно было определить известную мелодию.
В ИК-15 УФСИН СО прошла музыкальная викторина «Угадай мелодию»
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В губернии проходят соревнования по борьбе панкратион
В Самаре инструкторы АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» провели практическое занятие, посвящённое особенностям поиска людей в городской среде. Вместе с начинающими добровольцами они отработали ключевые этапы поисковой работы, включая опрос прохожих, осмотр местности и грамотное размещение ориентировок.

На практике волонтеры тренировались проводить сбор информации таким образом, чтобы не упустить важные детали и в то же время не вызвать тревогу у окружающих. Особое внимание уделили технике размещения ориентировок: по словам инструкторов, важно, чтобы они были заметны, но при этом не нарушали правила. Кроме того, добровольцы получили подробные рекомендации по экипировке и изучили правила безопасности при обследовании городской инфраструктуры. Например, категорически запрещено заходить в заброшенные или недостроенные здания – такие объекты осматривают только сотрудники полиции и МЧС.

В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области принял 544 сообщения о пропаже людей на территории Самары. За прошедший период 2026 года принято 25 заявок о пропаже в городе.

29 января в Самаре (ул. Шостаковича, 7, офис 18) в 18:00 состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству. Предварительная регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/668fc6483e9d0803ebb2b4a2/.

Принимать участие в деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» может любой человек, достигший совершеннолетнего возраста, для этого нужно заполнить анкету: https://clck.ru/3RPB82.

 

Фото:  пресс-служба администрации Самары

Теги: Мероприятия Самара

