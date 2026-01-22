Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре

В Самаре инструкторы АНО «Центр поиска пропавших людей Самарской области» провели практическое занятие, посвящённое особенностям поиска людей в городской среде. Вместе с начинающими добровольцами они отработали ключевые этапы поисковой работы, включая опрос прохожих, осмотр местности и грамотное размещение ориентировок.



На практике волонтеры тренировались проводить сбор информации таким образом, чтобы не упустить важные детали и в то же время не вызвать тревогу у окружающих. Особое внимание уделили технике размещения ориентировок: по словам инструкторов, важно, чтобы они были заметны, но при этом не нарушали правила. Кроме того, добровольцы получили подробные рекомендации по экипировке и изучили правила безопасности при обследовании городской инфраструктуры. Например, категорически запрещено заходить в заброшенные или недостроенные здания – такие объекты осматривают только сотрудники полиции и МЧС.



В течение 2025 года добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Самарской области принял 544 сообщения о пропаже людей на территории Самары. За прошедший период 2026 года принято 25 заявок о пропаже в городе.



29 января в Самаре (ул. Шостаковича, 7, офис 18) в 18:00 состоится ознакомительная лекция, на которой инструкторы расскажут, где искать информацию о поисках, как можно помочь и как присоединиться к поисковому добровольчеству. Предварительная регистрация доступна по ссылке https://forms.yandex.ru/u/668fc6483e9d0803ebb2b4a2/.



Принимать участие в деятельности поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» может любой человек, достигший совершеннолетнего возраста, для этого нужно заполнить анкету: https://clck.ru/3RPB82.

Фото: пресс-служба администрации Самары