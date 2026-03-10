Я нашел ошибку
Главные новости:
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.
Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
12 марта в программе «Прямой диалог» примет участие Владислав Зотов – заместитель главы города Самары, курирующий вопросы экономического развития и инвестиционной политики.
Замглавы Самары Владислав Зотов ответит на вопросы в «Прямом диалоге»
В Прибрежном к акции «Километр красоты» присоединился отряд «Алмаз» под руководством Романа Федорова, ставший лучшим в области в 2025 году.
Самарские юнармейцы присоединились к всероссийской акции «Километр красоты»
По информации Приволжского УГМС ночью 11 марта местами в Самарской области сохранится усиление южного ветра, порывы 15-18 м/с.
Ночью 11 марта местами в губернии сохранится усиление ветра
В поздравительной телеграмме Путин отметил, что рад тому, что Зацепин встречает 100-летний юбилей «на творческом подъеме, в прекрасном настроении, в кругу родных, друзей, верных поклонников» и продолжает дарить любителям музыки новые произведения.
Путин поздравил композитора, народного артиста России Александра Зацепина со 100-летним юбилеем
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Выборы в Самарской области

Завершено формирование нового состава Правительства Самарской области

63
10 марта, в ходе оперативного совещания Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.

Во вторник, 10 марта, в ходе оперативного совещания губернатор Вячеслав Федорищев сообщил о завершении формирования нового состава Правительства Самарской области.

«По представлениям председателя правительства Самарской области Виталия Шабалатова мной были подписаны все документы по завершению формирования правительства, – сказал Вячеслав Федорищев. – Все коллеги, которые работают в правительстве, прошли очень большую школу, многие из них работали в правительстве на текущих должностях, некоторые получили новые полномочия. Самое главное, что сформированный состав правительства состоит из профессионалов, которые знают свою отрасль, свой фронт работы, им доверяют люди. Самое главное, что они понимают курс, которым мы идем».

Согласно новой структуре Правительства сокращается число заместителей губернатора.

Вячеслав Романов переходит на должность заместителя председателя Правительства и в этой должности полноценно займется вопросами развития промышленности, кадрового обеспечения приоритетных отраслей и цифровой трансформации экономики. Заместитель председателя Правительства Регина Воробьева будет курировать весь социальный блок. Александр Кузнецов будет назначен на должность министра внутренней политики.

Принято решение, что министерство науки и высшего образования войдет в состав министерства экономического развития с целью укрепления связи между подготовкой кадров в вузах и реальным сектором. На текущий момент самостоятельными органами власти с прежними полномочиями остается министерство туризма и министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

«Мы говорили о том, что правительство будет проходить через период оптимизации. Многие регионы по этому пути идут. Цифровизация, многие другие вещи, которые приняты на федеральном уровне, позволяют упростить нашу работу, – сказал губернатор. – Мы в этом тренде уже идем и должны поставить точку. До 1 сентября 2026 года Виталий Шабалатов подготовит предложения по оптимизации Правительства Самарской области».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что курс работы Правительства Самарской области – выполнение национальных проектов и Указов Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также безусловное исполнение программы развития Самарской области, которая формировалась в 2024 году с участием жителей и экспертов.

«Задач много.Сейчас правительство действует в условиях сбалансированного бюджета. Экономические тенденции показывают, что многие отрасли и предприятия до сих пор несут издержки. Это касается всех регионов страны, в том числе Самарской области. Это влияет на поступление доходов. Вместе с тем, можно сказать, что экономика Самарской области устойчива, она диверсифицирована достаточно, чтобы обеспечить полномерное развитие, – отметил губернатор. – Первый приоритет правительства – продолжать действовать в рамках сбалансированного бюджета. Второй приоритет – безусловное обеспечение всех потребностей в рамках специальной военной операции. Это приоритет, который уже четыре года является базовым для нас всех. Здесь большая работа ведется всеми регионами по обеспечению привлечения наших жителей на службу по контракту, обеспечение подразделений и бойцов всем необходимым по заявкам командиров. Также большая работа ведется по патриотической подготовке нашей молодежи».

Глава региона отметил, что среди приоритетов – своевременная реализация важных проектов, которые включены в программу развития Самарской области.

«Здесь правительству необходимо максимально в сжатом периоде, сейчас идет как раз период контрактации объектов, приоритеты программы развития в этом году выполнять», – сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

Новости по теме
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.
10 марта 2026, 22:48
Вячеслав Федорищев поручил вести работу по замене изношенного высокотехнологичного медоборудования в Самарской области
10 марта на оперативном совещании в облправительстве в рамках повестки Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке. Политика
8
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026, 22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Политика
24
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица.
10 марта 2026, 22:02
11 марта в регионе без осадков, днем до +7°С
Температура воздуха 11 марта в Самаре ночью -2, -4°С, днем +4, +6°С. Ночью и утром местами гололедица. Экология
71
В центре внимания
Во вторник, 10 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.
10 марта 2026  22:15
Губернатор Вячеслав Федорищев поставил задачи по развитию программы «Школа героев»
51
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
249
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
340
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
516
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
301
