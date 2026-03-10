Я нашел ошибку
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
«Для сельхозтоваропроизводителей это очень напряженное время, поэтому и перед ними, и перед нами стоит задача обеспечить максимальную готовность к этому периоду. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, — это структура посевных площадей. Безусловно, аграрии отдают приоритет культурам, имеющим рыночный спрос, но при этом необходимо в целом выдерживать общую посевную площадь сельхозкультур по сравнению с уровнем прошлого года. Также необходимо обеспечить на должном уровне наличие удобрений, семян и готовность техники», — подчеркнул глава региона Вячеслав Федорищев.

Доложил о ходе подготовки к предстоящей посевной кампании врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Алексей Попов.

В регионе разработан план мероприятий, действует областной штаб по подготовке и проведению сезонных полевых работ. На выездных заседаниях областного штаба, которые проходят во всех муниципальных районах, анализируется ход подготовки и дается оценка готовности хозяйств к весеннему севу. До конца марта эту работу планируется завершить. По состоянию на 10 марта 2026 года такие мероприятия уже прошли в 22 муниципальных районах.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренный на текущий год на поддержку отрасли, составляет 3,65 млрд рублей (с учетом выплат молодым специалистам), в том числе средства областного бюджета ‒ 2,39 млрд рублей, средства федерального бюджета ‒ 1,26 млрд рублей.

Общую посевную площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств прогнозируется сохранить на уровне прошлого года — 2280 тыс. га. В целом яровой сев будет проведен на площади 1,7 млн. га. Зерновыми планируется засеять 1181 тыс. га. Посевная площадь технических культур составит 950 тыс. га. В данной группе планируется увеличить площадь под подсолнечник и сою. Площадь под картофелем, овощами открытого грунта и кормовым клином также планируется увеличить по сравнению с уровнем 2025 года. Под урожай 2026 года озимые посеяны на площади 493,1 тыс. га. В общем объеме озимая пшеница занимает 484,4 тыс. га, рожь – 5,5 тыс. га, тритикале и ячмень – 3,2 тыс. га.

«Перед уходом в зиму состояние озимых оценивалось как хорошее и удовлетворительное на 93% посевов. Мониторинг их состояния продолжается. С учетом возможного пересева озимых культур, потребность в семенах яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 108 тысяч тонн. По оперативной информации, посевной материал засыпан в полном объеме. Ведется его подработка и проверка. К началу ярового сева все семена будут подготовлены до посевных кондиций», — сказал Алексей Попов.

Одним из наиболее эффективных способов сохранить финансовую стабильность сельхозпредприятия в случае неблагоприятных погодных условий является агрострахование. В текущем году на данные цели предусмотрено 157 млн. рублей.

План приобретения минеральных удобрений под урожай 2026 года (с июня 2025 года по май 2026 года) составляет 205 тыс. тонн в физическом весе. Фактически приобретено 107,7 тыс. тонн или 52,5%. Это больше уровня прошлого года — на аналогичную дату 2025 фактически было приобретено 94,9 тыс. тонн.

Также Алексей Попов сообщил, что техническая готовность машинно-тракторного парка составляет на сегодня 93%. Охвачено ремонтом 1,2 тыс. единицы техники. К началу посевной готовность машинно-тракторного парка будет полной.

Уровень обеспеченности горюче-смазочными материалами составляет 52%. Приобретение дизельного топлива активизируется с началом поступления летней фракции (март-апрель). В целях сохранения энергообеспеченности в 2026 году аграриями планируется приобретение 352 единиц тракторов и комбайнов. В 2026 году для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций АПК сохранены все основные направления.

В 2025 году в Самарской области беспилотными технологиями обработали более 200 тысяч гектаров сельхозземель. В планах на 2026 год стоит обработка не менее 200 — 250 тыс. га.

Содокладчиками по вопросу подготовки к посевной выступили глава муниципального района Большечерниговский Алексей Акимов и глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов. Они доложили о по своим территориям. Работа идет в плановом режиме.

Кроме того, в ходе совещания отдельно рассмотрели все возможные механизмы по привлечению молодых квалифицированных кадров в сельскохозяйственную отрасль, а также меры поддержки сельхозпроизводителей. Среди таких мер поддержки сегодня обсудили компенсацию части затрат на воду, используемую для мелиорации. По этому направлению в прошлом году региональным сельхозтоваропроизводителям было компенсировано 35,6 млн рублей. Это около 20% от установленного тарифа. В этом году эта меры поддержки также будет действовать.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

