В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке

На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.

 На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.

8 марта группа специалистов выехала на место, лося обнаружили на берегу Волги. Дикое животное вышло на прокорм. На передней ноге у сохатого есть ссадины, однако, как отметили эксперты нацпарка «Самарская Лука», его здоровью ничего не угрожает.

Животное находится в стабильном состоянии и чувствует себя хорошо в своей естественной среде обитания. Помощь человека ему не требуется.

Спасибо всем, кто не остался равнодушным. А специалистам — за оперативную проверку, сообщает пресс-служба Минприроды СО.

 

Фото:  pxhere.com
 

Теги: Самара Экология

