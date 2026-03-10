Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке

На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.



8 марта группа специалистов выехала на место, лося обнаружили на берегу Волги. Дикое животное вышло на прокорм. На передней ноге у сохатого есть ссадины, однако, как отметили эксперты нацпарка «Самарская Лука», его здоровью ничего не угрожает.



Животное находится в стабильном состоянии и чувствует себя хорошо в своей естественной среде обитания. Помощь человека ему не требуется.



Спасибо всем, кто не остался равнодушным. А специалистам — за оперативную проверку, сообщает пресс-служба Минприроды СО.

Фото: pxhere.com

