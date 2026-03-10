Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе

Правительство Самарской области и сервис «Яндекс Путешествия» подписали соглашение о партнерстве. Его цель — сделать регион более заметным для туристов и помочь гостиничному бизнесу активнее использовать цифровые инструменты. Документ подписали врио министра туризма Самарской области Екатерина Матвеева и директор по региональному сотрудничеству компании «Яндекс» Антон Москаленков.

Стороны будут вместе продвигать Самарскую область среди многомиллионной аудитории сервиса. Среди других направлений сотрудничества – запуск обучающих мероприятий для представителей гостиничного бизнеса: вебинаров и деловых встреч. На них расскажут, как привлекать больше гостей, готовиться к высокому сезону, заполнять номера в низкий сезон и развивать новые направления. Отдельное внимание уделят работе с данными и использованию инструментов искусственного интеллекта в повседневной работе.

По официальным данным, в 2025 году Самарскую область посетили более 3,2 млн туристов. При этом услугами отелей и гостиниц воспользовались 1,4 млн человек. Туризм остается одним из ключевых направлений развития региональной экономики.

Со стороны сервиса также фиксируется положительная динамика: с начала 2026 года число бронирований выросло на 18% по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в в Самарскую область путешественники приезжают вдвоем и останавливаются на два дня. Наиболее активно в регион приезжают жители Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга.

Екатерина Матвеева, врио министра туризма Самарской области:

«Соглашение с компанией «Яндекс» открывает новые возможности для развития туризма в Самарской области. Мы намерены совместно продвигать уникальные достопримечательности региона, привлекать больше туристов и повышать качество сервиса. Наша цель – сделать путешествия по Самарской области комфортными, увлекательными и доступными для всех»

Евгений Абрамзон, руководитель сервиса «Яндекс Путешествия»:

«Инвестиции в развитие регионального туризма – часть долгосрочной стратегии сервиса. Самарская область обладает значительным туристическим потенциалом: развитая событийная повестка, культурное наследие, природные маршруты и деловой туризм. Тесное взаимодействие с регионом позволит увеличить представленность мест размещения на платформе и сделать путешествия в Самарскую область еще более удобными для пользователей».

Это не первое сотрудничество региона с компанией Яндекс. Ранее Яндекс, выступая в качестве основного партнера филиала Третьяковской галереи в Самарской области, поддержал ряд выставок, например, таких как «На вкус и цвет», «В круге цвета. Красный», «Мечты о детстве» и пр.