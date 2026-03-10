В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»

Прокуратура Кировского района Самары организовала проверку законности использования земель на территории лесопарка «Дубки», сообщает прокуратура Самарской области.

По информации ведомства, прокуратура выявила в интернете публикацию о размежевании земель лесного фонда лесопарка «Дубки». В публикации также сообщалось о переводе участков в категорию земель с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».

Прокуратура района по результатам проверки даст оценку действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет Коммерсантъ-Волга.