В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям

В учреждениях образования Самары состоялась плановая проверка обеспечения безопасности. Сотрудники школ и детских садов на практике отработали действия при различных чрезвычайных ситуациях.

В ходе проверки специалисты департамента образования администрации города проверили, как педагоги и сотрудники детских садов и школ действуют при различных сценариях ЧС: насколько они знают и соблюдают инструкции и планы эвакуации, правильно ли руководят эвакуацией — строят детей в колонну, не теряют из виду воспитанников, используют указанные в плане эвакуации выходы.

Также оценивалось состояние путей эвакуации, работоспособность систем оповещения, скорость эвакуации и действия руководства учреждения.