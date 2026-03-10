Я нашел ошибку
Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей

Сызранец незаконно ловил сетью карасей и лещей

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте выявили гражданина, осуществляющего незаконную добычу биоресурсов.

Полицейскими установлено, что житель города Сызрани Самарской области, 1974 года рождения, организовал преступный промысел с использованием запрещенных орудий лова, а именно сети, в акватории реки Волги Саратовского водохранилища.

Сотрудниками транспортной полиции с места происшествия изъяты рыба породы «карась» и рыба породы «лещ», а также мотовило, сеть, металлические сани и ведро, принадлежащие нарушителю.

С целью установления ущерба и принятия процессуального решения сотрудниками отдела дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте было назначено проведение ихтиологической экспертизы. Установлено, что своими незаконными действиями браконьер причинил ущерб стабильности окружающей среды и природоресурсному потенциалу Самарской области на сумму 10500 рублей.

Отделом дознания Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, - лишение свободы на срок до двух лет.

 

