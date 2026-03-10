Я нашел ошибку
«Самарская студенческая весна — 2026» пройдёт в новом формате под слоганом «Творчество в единстве».
В Самарской области стартует фестиваль творчества «Самарская студенческая весна»
С 4 по 6 марта Салехард принял более 100 руководителей региональных отделений РСО из 85 регионов страны.  
На Всероссийском совещании руководителей реготделений РСО в Салехарде обсудили планы развития организации на 2026 год  
Только за 2025 год психологическую помощь получили более 1600 участников СВО и 1017 членов их семей. 
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» содействует в получении медпомощи ветеранам СВО и членам их семей
Правительство Самарской области развивает партнерство с крупнейшей российской технологической компанией Яндекс.
Туризм, цифровизация и ИИ: в облправительстве обсудили развитие туризма
В Краснодарском крае на федеральной территории Сириус завершился суперфинал всероссийского фестиваля керлинга сезона 2025-2026.
Команды из Самарской области стали лауреатами всероссийского фестиваля керлинга
С 7 по 8 марта в столице Словении Любляне состоялся международный турнир Slovenia Open 2026.
Тхэквондисты региона - призеры международных соревнований
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В середине марта Самарскую область накроет новая волна геомагнитных возмущений
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
В Самарской области на этой неделе временно заменят «Ласточки»
Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» содействует в получении медпомощи ветеранам СВО и членам их семей

102
Только за 2025 год психологическую помощь получили более 1600 участников СВО и 1017 членов их семей. 

С начала своей работы фонд «Защитники Отечества» оказал комплексное содействие в получении медицинской помощи, в том числе реабилитации, более чем 3 700 ветеранов специальной военной операции и членов семей участников СВО.
«Медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали для нас безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами мы делаем все возможное для того, чтобы наши защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе нашей страны. Им доступны лучшие клиники и лучшие специалисты любой специализации, самые передовые технологии отечественной медицины», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
В 2023 году филиал Самарского Фонда и министерство здравоохранения Самарской области заключили соглашение о взаимодействии в вопросах оказания медицинской помощи, в том числе реабилитации ветеранам СВО, членам их семей, а также семьям погибших участников СВО.
Кроме того, с 2023 года на базе Самарского областного клинического госпиталя для организации медицинского сопровождения ветеранов и членов их семей работает специальный Центр «Возвращение». 
«Помощь ветеранам специальной военной операции и членам их семей оказывается в приоритетном порядке в соответствии с указом министерства о взаимодействии Самарского филиала Госфонда "Защитники Отечества" с медицинскими учреждениями. Вопросы медицинской реабилитации и специализированной медпомощи решаются в оперативном порядке. В 2025 году диспансеризацию прошли практически 2 700 ветеранов СВО – вдвое больше, чем годом ранее. По завершению прохождения диспансеризации ветерану СВО выдаются рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, включая направление для прохождения медреабилитации», - отметил врио первого заместителя министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко. 
 В планах – охватить диспансеризацией всех защитников, которые возвращаются домой. Важную роль в процессе восстановления здоровья защитников играет медицинская реабилитация. Всего такое лечение прошли более 2400 ветеранов и членов семей участников СВО.
В 2025 году по решению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева внедрена новая мера поддержки для участников СВО по бесплатному зубопротезированию и ортопедической офтальматологической медицинской помощи. 
«В Самарской области расширяется сеть учреждений, оказывающих медицинскую реабилитацию. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Владимировича Путина, на базе Сызранской центральной городской и районной больницы открыто отделение медицинской реабилитации для пациентов с нарушениями функции центральной нервной системы и для участников СВО. За счёт средств областного бюджета в подразделении проведен капитальный ремонт и закуплена современная медтехника. Далее в наших планах – открытие отделения медицинской реабилитации в Тольяттинской больнице №4», - подчеркнул Сергей Вдовенко. 
Большое внимание также уделяется психологической поддержке. Филиалы фонда в регионах России развивают собственные практики в области медицинской, психологической помощи и реабилитации. Только за 2025 год психологическую помощь получили более 1600 участников СВО и 1017 членов их семей. 
Фонд «Защитники Отечества» в сотрудничестве с Русской православной церковью реализует программу, в рамках которой герои и их близкие отправляются в паломнические поездки по России, знакомятся с историей и культурой регионов, общаются со священнослужителями.
В этом году при поддержке и содействии Самарского филиала фонда «Защитники Отечества» 7 членов семей без вести пропавших участников специальной военной операции из Самарской области в сопровождении опытного психолога филиала фонда отправились в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь для участия в третьей специализированной реабилитационной смене, которая проходила со 2 по 16 февраля 2026 года.
В период пребывания в паломническом центре в Печорах члены семей нашего региона приняли участие в богослужениях, Исповеди. Опытные психологи провели с участниками смены нашего региона психологическую работу с применением различных практик по духовной реабилитации. Такая духовная поддержка помогла через веру, молитву снизить внутреннюю тревогу и найти силы для возвращения к мирной жизни. 
Фонд продолжит развивать сотрудничество с Русской православной церковью и представителями основных религиозных конфессий, чтобы окружить героев и их семьи вниманием и заботой.
Особое место в программе реабилитации занимают методики, основанные на уникальной связи человека и животного. Высокую эффективность демонстрируют иппотерапия и канистерапия, которые помогают ветеранам СВО и членам их семей восстанавливать душевное равновесие и физическое здоровье. На базе специализированного реабилитационного центра «Иппотерапия» опытные наставники проводят курсы лечебной верховой езды и канистерапии. Здесь каждый гость погружается в целительный мир общения с лошадьми и собаками, открывая для себя гармонию специальных развивающих и оздоровительных занятий.
Таким образом, фонд «Защитники Отечества» совместно с региональным минздравом выстроил целостную систему поддержки, которая позволяет адресно сопровождать каждого ветерана на пути возвращения к полноценной мирной жизни, уделяя внимание как медицинским аспектам, так и душевному равновесию героев и их семей.

 

Фото: самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

