Иван Носков ознакомился с работой МБУ «Самарагорсвет»

Глава города Самары Иван Носков посетил с рабочим визитом МБУ «Самарагорсвет». В настоящее время учреждение обслуживает уже свыше 74 тысяч светоточек. Здесь трудятся электромонтеры, водители, машинисты и другие специалисты – всего 140 человек, четверть из них – женщины. Иван Носков познакомился с коллективом, осмотрел производственные цеха, парк техники, а также поздравил сотрудниц с Международным женским днем.



«У предприятия «Самаргорсвет» на балансе десятки тысяч километров электросетей и тысячи светильников, а также городская иллюминация. Предприятие занимается их содержанием, капитальным ремонтом и строительством новых сетей. В этом году перед ним стоит задача полностью заменить все находящиеся на балансе уличные светильники на светодиодные и обновить иллюминацию городских улиц. И это помимо ежедневных текущих задач. Несмотря на то, что предприятие «техническое» и большую часть коллектива составляют мужчины, женщин работает тоже немало. Поздравляю с праздником, спасибо за вашу работу!» – сказал глава города Самары Иван Носков.



Как рассказал директор МБУ «Самарагорсвет» Рустем Шабаев, сегодня более 95% уличных светильников, которые обслуживает учреждение, в Самаре уже заменены на энергосберегающие. Только за прошлый год установлено 1033 современных светодиодных фонаря и 308 опор, протяженность линии составила 21,3 км. Для перехода на автоматическую систему управления городским наружным освещением питательные пункты старого образца заменены на аналоги нового поколения, что позволило обеспечить компьютерное обслуживание сетей и при необходимости своевременно направлять дежурные бригады для устранения повреждений.



Протяженность всех линий наружного освещения Самары составляет 2 119,1 км, количество опор – 39 238 штук.

Фото: пресс-служба администрации Самары