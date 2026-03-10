Иван Носков ознакомился с работой МБУ «Самарагорсвет»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.15
0.96
EUR 91.84
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет встреча киношколы по теме «Новые волны западной и центральной Европы: Франция, Германия»
Самарцев приглашают на выставку «Фактура энергий. Наставник и ученики»!
Полиция Самары напомнила молодежи правила поведения на дороге и в Интернете
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков ознакомился с работой МБУ «Самарагорсвет»

187
Иван Носков посетил с рабочим визитом МБУ «Самарагорсвет». В настоящее время учреждение обслуживает уже свыше 74 тысяч светоточек.

Глава города Самары Иван Носков посетил с рабочим визитом МБУ «Самарагорсвет». В настоящее время учреждение обслуживает уже свыше 74 тысяч светоточек. Здесь трудятся электромонтеры, водители, машинисты и другие специалисты – всего 140 человек, четверть из них – женщины. Иван Носков познакомился с коллективом, осмотрел производственные цеха, парк техники, а также поздравил сотрудниц с Международным женским днем.

«У предприятия «Самаргорсвет» на балансе десятки тысяч километров электросетей и тысячи светильников, а также городская иллюминация. Предприятие занимается их содержанием, капитальным ремонтом и строительством новых сетей. В этом году перед ним стоит задача полностью заменить все находящиеся на балансе уличные светильники на светодиодные и обновить иллюминацию городских улиц. И это помимо ежедневных текущих задач. Несмотря на то, что предприятие «техническое» и большую часть коллектива составляют мужчины, женщин работает тоже немало. Поздравляю с праздником, спасибо за вашу работу!» – сказал глава города Самары Иван Носков.

Как рассказал директор МБУ «Самарагорсвет» Рустем Шабаев, сегодня более 95% уличных светильников, которые обслуживает учреждение, в Самаре уже заменены на энергосберегающие. Только за прошлый год установлено 1033 современных светодиодных фонаря и 308 опор, протяженность линии составила 21,3 км. Для перехода на автоматическую систему управления городским наружным освещением питательные пункты старого образца заменены на аналоги нового поколения, что позволило обеспечить компьютерное обслуживание сетей и при необходимости своевременно направлять дежурные бригады для устранения повреждений.

Протяженность всех линий наружного освещения Самары составляет 2 119,1 км, количество опор – 39 238 штук.

 

Фото:   пресс-служба администрации Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
10 марта 2026, 18:58
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги». Спорт
5
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
10 марта 2026, 18:17
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС». Общество
19
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
10 марта 2026, 17:55
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть. Общество
106
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
10 марта 2026  17:48
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
138
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
10 марта 2026  13:29
Самарская область и Яндекс Путешествия договорились о совместном развитии туризма в регионе
270
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
10 марта 2026  13:08
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю 20-летия со дня образования Национального антитеррористического комитета
391
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
10 марта 2026  12:55
В Самаре проверили готовность школ и детских садов к чрезвычайным ситуациям
263
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
8 марта 2026  10:15
Вячеслав Федорищев поздравил самарчанок с Международным женским днём
835
Весь список