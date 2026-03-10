Самарские спортсмены завоевали серебро и бронзу на Первенстве России по дзюдо

По результатам Первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет самарские спортсмены Анна Мадьянова и Кирилл Меркулов завоевали серебро и бронзу в своих весовых категориях. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске и объединили 800 сильнейших спортсменов из 73 регионов России.



«Искренне поздравляю наших дзюдоистов с призовыми местами на соревнованиях. Этот успех — не просто медали, а еще одно подтверждение того, что в Самаре растёт талантливое поколение спортсменов, способных добиваться выдающихся результатов на самом высоком уровне. Вы продемонстрировали истинные качества чемпионов: мастерство, дисциплину, силу воли и стремление к победе. Пусть она станет прочной ступенью на пути к олимпийским вершинам. Желаю дзюдоистам здоровья, новых спортивных достижений, мудрых наставников и болельщиков, которые всегда будут рядом», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Кирилл Меркулов занимается у тренера высшей категории, мастера спорта России по дзюдо Сергея Мордвинова уже более 7 лет. Третий год он входит в состав сборной команды России и третий год подряд становится бронзовым призером Первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Анна Мадьянова занимается дзюдо более 9 лет, тренируется в спортивном клубе Анны Сараевой у самой Анны Александровны и ее бывшей воспитанницы, тренера Александры Ехлаевой. Ранее юная спортсменка состояла в резерве сборной команды России, многократно становилась призером в соревнованиях по дзюдо и самбо областного и всероссийского уровня, является кандидатом в мастера спорта.



Уже конце марта Анна и Кирилл отправятся в Санкт-Петербург, где им предстоит принять участие в Международном турнире по дзюдо на «Кубок губернатора Санкт-Петербурга» среди юношей и девушек.

