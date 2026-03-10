Психолог объяснила нежелание человека праздновать день рождения

Отказ от празднования дня рождения во взрослом возрасте чаще всего связан с изменением отношения к самому празднику и стремлением к эмоциональному комфорту. Об этом «Известиям» 10 марта рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

«День рождения, который раньше воспринимался как повод для веселья, начинает ощущаться как обязательный сценарий с ожиданиями, вниманием и необходимостью соответствовать роли «именинника», — пояснила специалист.

Для некоторых людей подобный формат становится эмоциональной нагрузкой, а не источником радости. Взрослые чаще выбирают проводить этот день спокойно, без большого количества гостей и праздничной программы.

Дополнительным фактором может становиться внутренняя переоценка жизни. День рождения нередко воспринимается как момент подведения личных итогов, когда человек сравнивает текущую реальность со своими ожиданиями и планами. Если возникает ощущение нереализованных целей, это может усиливать грусть и желание прожить этот день без лишнего внимания.

Также на отношение к празднику может влиять личный опыт. Например, воспоминания о напряженных семейных торжествах, сложность принимать внимание или ощущение формальности поздравлений. Также психолог подчеркнула, что отказ от празднования дня рождения во взрослом возрасте не является признаком психологической проблемы. Чаще это отражение изменившихся приоритетов и стремления провести день так, как человеку действительно комфортно — в узком кругу близких или наедине с собой.

