В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
Психолог объяснила нежелание человека праздновать день рождения

170
Как рассказала 10 марта клинический психолог Олеся Толстухина, отказ от празднования дня рождения во взрослом возрасте чаще всего связан с изменением отношения к самому празднику и стремлением к эмоциональному комфорту.

Отказ от празднования дня рождения во взрослом возрасте чаще всего связан с изменением отношения к самому празднику и стремлением к эмоциональному комфорту. Об этом «Известиям» 10 марта рассказала клинический психолог медтехкомпании «Доктор рядом» Олеся Толстухина.

«День рождения, который раньше воспринимался как повод для веселья, начинает ощущаться как обязательный сценарий с ожиданиями, вниманием и необходимостью соответствовать роли «именинника», — пояснила специалист.

Для некоторых людей подобный формат становится эмоциональной нагрузкой, а не источником радости. Взрослые чаще выбирают проводить этот день спокойно, без большого количества гостей и праздничной программы.

Дополнительным фактором может становиться внутренняя переоценка жизни. День рождения нередко воспринимается как момент подведения личных итогов, когда человек сравнивает текущую реальность со своими ожиданиями и планами. Если возникает ощущение нереализованных целей, это может усиливать грусть и желание прожить этот день без лишнего внимания.

Также на отношение к празднику может влиять личный опыт. Например, воспоминания о напряженных семейных торжествах, сложность принимать внимание или ощущение формальности поздравлений. Также психолог подчеркнула, что отказ от празднования дня рождения во взрослом возрасте не является признаком психологической проблемы. Чаще это отражение изменившихся приоритетов и стремления провести день так, как человеку действительно комфортно — в узком кругу близких или наедине с собой.

 

Фото:  freepik.com

