ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю

Со 2 по 10 марта в Самарской области произошло 64 техногенных пожара. Погибли 2 человека.
Пожары с гибелью произошли в муниципальных районах Богатовский и Хворостянский.
2 марта в селе Богатое горела прихожая в частном жилом доме.
Пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м.
В результате пожара погибла женщина 1983 г.р.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.
9 марта в селе Хворостянка.горел автомобиль в гараже Пожар ликвидировали на площади 1 кв.м. В результате пожара погиб мужчина 1995 г.р. Причина возгорания устанавливается.
На водных объектах области происшествий не произошло.
Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 31 раз.
МЧС России рекомендует:
следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт профессионалам;
не оставляй непотушенную сигарету, туши ее только в пепельнице;
не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
не допускай опасного перекала печи;
установи в жилье автономный пожарный извещатель.