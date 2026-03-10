Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в бассейне СамГТУ состоялось открытие всероссийских соревнований по синхронному плаванию «Принцесса Волги».
Самарская область принимает всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Принцесса Волги»
Документальные ленты самарских кинематографистов представили в Русских домах за рубежом в рамках Международного фестиваля кинохроники «БРИКС».
Картины самарских кинодокументалистов увидели зрители в 21 стране мира
На выходных в соцсетях жители били тревогу: в районе Бахиловой Поляны заметили лося. Люди переживали, что животное ранено и может погибнуть.
Минприроды СО: с лосем в Бахиловой Поляне всё в порядке
Сегодня, 10 марта, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве. Одной из главных тем стала подготовка к проведению весенних полевых работ.
Подготовка к посевной: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
ГУФССП России по Самарской области сообщает, что по заявлению лица, в пользу которого принят судебный акт, исполнительный лист может направляться судом в подразделение судебных приставов в виде электронного документа.
ГУФССП СО: исполнительный лист можно подать в электронном виде
10 марта в 11:35 в селе Приволжье на улице Зелёная поляна произошел пожар.
Сегодня в Приволжском районе горел частный дом на площади 60 квадратных метров
С 2024 года в программу диспансеризации включен важный анализ - скрининг на гепатит С.
Эксперт минздрава СО: диспансеризация помогает выявлять гепатит С
По информации Приволжского УГМС утром и днем 11 марта местами в Самарской области ожидается туман при ухудшении видимости 500 м и менее.
Утром и днем 11 марта в губернии ожидается туман
ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю

153
Со 2 по 10 марта в Самарской области произошло 64 техногенных пожара. Погибли 2 человека.

Со 2 по 10 марта в Самарской области произошло 64 техногенных пожара. Погибли 2 человека.

Пожары с гибелью произошли в муниципальных районах Богатовский и Хворостянский.

2 марта в селе Богатое горела прихожая в частном жилом доме.
Пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м.
В результате пожара погибла женщина 1983 г.р.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.

9 марта в селе Хворостянка.горел автомобиль в гараже Пожар ликвидировали на площади 1 кв.м. В результате пожара погиб мужчина 1995 г.р. Причина возгорания устанавливается.

На водных объектах области происшествий не произошло.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 31 раз.

МЧС России рекомендует:

следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт профессионалам;
не оставляй непотушенную сигарету, туши ее только в пепельнице;
не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
не допускай опасного перекала печи;
установи в жилье автономный пожарный извещатель.

