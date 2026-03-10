ГУ МЧС СО: об оперативной обстановке в регионе за прошедшую неделю

Со 2 по 10 марта в Самарской области произошло 64 техногенных пожара. Погибли 2 человека.



Пожары с гибелью произошли в муниципальных районах Богатовский и Хворостянский.



2 марта в селе Богатое горела прихожая в частном жилом доме.

Пожар был ликвидирован на площади 5 кв.м.

В результате пожара погибла женщина 1983 г.р.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки.



9 марта в селе Хворостянка.горел автомобиль в гараже Пожар ликвидировали на площади 1 кв.м. В результате пожара погиб мужчина 1995 г.р. Причина возгорания устанавливается.



На водных объектах области происшествий не произошло.



Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 31 раз.



МЧС России рекомендует:



следи за исправностью электропроводки, доверяй ее ремонт профессионалам;

не оставляй непотушенную сигарету, туши ее только в пепельнице;

не оставляй включенные электроприборы без присмотра;

не допускай опасного перекала печи;

установи в жилье автономный пожарный извещатель.