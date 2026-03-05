За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 11 пожаров, в том числе:



- загорание домашних вещей в квартире на площади 10 кв.м г.о. Отрадный.

- загорание кровли частного дома на площади 2 кв.м в г.о. Жигулёвск.

- загорание бани на площади 20 кв.м в п. Луначарский м.р. Ставропольский. Пострадал мужчина 1972 г.р.

- загорание дачного дома на площади 21 кв.м в Комсомольском районе г.о. Тольятти.

- загорание частного дома и надворных построек на площади 150 кв.м в пгт. Усть-Кинельский г.о. Кинель.



На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.



На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО