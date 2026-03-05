Я нашел ошибку
Главные новости:
В первом этапе турнира приняли участие 737 команд юношей и 602 команды девушек - всего 5442 школьников.
В губернии завершились отборочные соревнования турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди школьников
Почти 1,5 млн цветов подготавливают для украшения Самары в 2026 году.
В 2026 году Самару украсят порядка 36 тысяч квадратных метров цветников
Представители компании «ГЕДОКОРП» стали участниками 25-й международной выставки «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2026».
Резидент технопарка «Жигулёвская долина» принял участие в выставке «Нефтегаз-2026»
Регулярные экспресс-маршруты № 222 «Самара – Аэропорт Курумоч» и № 333 «Тольятти – Аэропорт Курумоч» стали востребованным видом транспорта для жителей и гостей региона.
Более 40 тысяч пассажиров воспользовались экспресс-маршрутами до аэропорта Курумоч
Накануне Международного женского дня утро для учащихся школы №11 утро началось не с поздравлений. Старшеклассницам подарили нечто более ценное — чувство уверенности в себе и несколько приёмов, которые могут помочь.
Сила в улыбке: команда проекта«Выбор сильных» провела мастер-класс по самообороне для старшеклассниц Кинеля
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 3 раза за прошедшие сутки.
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на региональных трассах задействовано более 350 единиц спецтехники, в том числе 111 КДМ.
На региональных трассах работает более 350 единиц спецтехники из‑за снегопада
В преддверии Международного женского дня на дорогах Волжского района царила теплая праздничная атмосфера.
Сотрудники ГАИ Волжского района вместе с активистами «Молодой Гвардии» провели праздничную акцию «Зеркало безопасности»
За прошедшие сутки пожарные региона выезжали на тушение 11 пожаров

169
На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения региона привлекались 3 раза за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 11 пожаров, в том числе:

- загорание домашних вещей в квартире на площади 10 кв.м г.о. Отрадный.
- загорание кровли частного дома на площади 2 кв.м в г.о. Жигулёвск.
- загорание бани на площади 20 кв.м в п. Луначарский м.р. Ставропольский. Пострадал мужчина 1972 г.р.
- загорание дачного дома на площади 21 кв.м в Комсомольском районе г.о. Тольятти.
- загорание частного дома и надворных построек на площади 150 кв.м в пгт. Усть-Кинельский г.о. Кинель.

На ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 3 раза.

На водных объектах происшествий не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

