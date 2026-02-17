Сотрудники МЧС СО провели познавательный урок для самарских школьников

В преддверии Дня защитника Отечества в школе № 33 города Самары для учеников провели познавательный урок, посвящённый основам безопасности жизнедеятельности. В гости к ребятам пришли сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области, которые рассказали о важности соблюдения правил безопасности, особенно в зимний период.

Во время занятия школьники узнали, какие факторы чаще всего становятся причиной пожаров в холодное время года, и как можно предотвратить подобные происшествия. Особое внимание уделили правильному поведению в различных ситуациях — дома, в школе и на улице — если вдруг возникнет пожар или другая чрезвычайная ситуация. Также ребята повторили номера телефонов экстренных служб, чтобы в случае необходимости быстро обратиться за помощью.

Инспекторы пожарного надзора объяснили детям, что огонь может быть как полезным, так и опасным, и что неосторожное обращение с ним может привести к серьёзным последствиям. Школьники с интересом слушали, активно участвовали в обсуждении и отвечали на вопросы.

Подобные уроки помогают молодому поколению лучше понимать важность безопасности, развивают навыки правильных действий в экстремальных ситуациях и формируют ответственное отношение к собственной жизни и окружающим, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО