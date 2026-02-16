В Самарском регионе начинается солнечная интерференция

С 18 февраля по 27 марта с 11:49 час. до 14:04 час. МЕСТНОГО времени в Самарской области будет наблюдаться явление, называемое солнечной интерференцией. Интерференция может влиять на телевизионный сигнал.

Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора.

Современные цифровые технологии вещания и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым для телезрителей, но в сложных условиях приема или при использовании телезрителями устаревшего приемного оборудования солнечные помехи могут быть заметны на экранах телевизоров. В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи.

Продолжительность явления интерференции - от 5 минут до 18 минут в сутки.

График влияния интерференции на телеприем в Самарской области опубликован на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя» (вкладка «Работа объектов вешания»), в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения:

8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

График влияния солнечной интерференции

на прием телерадиоканалов в Самарской области 2026