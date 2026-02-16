В Самарском регионе начинается солнечная интерференция

Я нашел ошибку
Главные новости:
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарском регионе начинается солнечная интерференция

197
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция

 

С 18 февраля по 27 марта с 11:49 час. до 14:04 час. МЕСТНОГО времени в Самарской области будет наблюдаться явление, называемое солнечной интерференцией. Интерференция может влиять на телевизионный сигнал.

Два раза в год — весной и осенью — в течение нескольких недель Солнце способно создавать помехи для ретрансляции телеканалов и радиостанций. Это происходит из-за того, что раз в сутки Солнце выстраивается в одну линию со спутником связи и наземным ретранслятором. В этот момент мощное солнечное радиоизлучение может смешиваться с полезным сигналом от спутника для ретранслятора.

Современные цифровые технологии вещания и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым для телезрителей, но в сложных условиях приема или при использовании телезрителями устаревшего приемного оборудования солнечные помехи могут быть заметны на экранах телевизоров. В пиковые моменты интерференции связисты переключают засвеченный ретранслятор на резервные спутниковые и наземные каналы связи.

Продолжительность явления интерференции - от 5 минут до 18 минут в сутки.

График влияния интерференции на телеприем в Самарской области опубликован на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе «Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru)   и в «Кабинете телезрителя» (вкладка «Работа объектов вешания»), в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).

Телефон горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения:

8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

График влияния солнечной интерференции 

на прием телерадиоканалов в Самарской области 2026

 Программа

 Период интерференции

 Период интерференции (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

 Цифровое эфирное вещание

 (первый и второй мультиплексы)

 

 18 февраля – 27 марта

 

 с 12:32 час. до 14:04 час.

 Эфирное радиовещание

 «Вести ФМ»

 «Маяк»

 «Радио России»

 18 февраля – 12 марта

 с 12:32 час. до 13:29 час.

 Эфирное вещание телерадиоканала «Губерния»

 («Самарское Губернское радио»,

 «Самарское Губернское Телевидение»)

 

 19 февраля – 27 марта

 

 

 с 11:49 час. до 13:22 час.

 

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
09 февраля 2026, 13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Общество
2923
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся результаты в решении технических, естественно-математических, медико-биологических, социально-экономиче
05 февраля 2026, 17:58
Объявлены лауреаты региональных премий за достижения в области науки и техники
Сегодня, 5 февраля, в преддверии Дня российской науки врио Вячеслав Романов вручил дипломы лауреатам премий Губернатора Самарской области за выдающиеся... Общество
982
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
05 февраля 2026, 12:46
В «белый список» Минцифры РФ включены новые сервисы
В него попали российские банки, СМИ, службы доставки, а также ряд других важных сервисов.  Он сформирован по согласованию с органами, отвечающими за... Общество
918
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
192
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
168
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
263
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
807
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
573
Весь список