Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Зумеры чаще других поколений рассматривают подработку

зумеры чаще других поколений рассматривают подработку

Интерес к подработке в России в 2026 году остается высоким среди представителей всех поколений: по данным исследования Авито Подработки, максимальная вовлеченность в частичную занятость по-прежнему наиболее характерна для молодежи — 67% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет планируют подрабатывать.

Наиболее быстрый рост интереса за последний год фиксируется среди старших возрастных групп — прежде всего среди россиян 65 лет и старше (+78%). Представители этого поколения в среднем рассчитывают на вознаграждение в размере 42 365 руб/мес.

На 57% вырос интерес к подработке у россиян 45–64 лет, а в среднем они ожидают получать порядка 63 804 руб/мес.

Интерес к подработке растет и среди россиян в возрасте 35–44 лет. За год он увеличился на 27%, а средний уровень ожидаемого вознаграждения в этой группе составил 56 423 руб/мес.

Россияне 25–34 лет тоже стабильно интересуются временной занятостью (+2%) — они рассчитывают в среднем на 49 869 руб/мес.

В 75% семей в Самаре есть традиция печь блины на масленицу
16 февраля 2026, 10:28
В топ-3 любимых начинок к блинам у горожан — мясо (27% голосов опрошенных), сгущенка (26%) и творог (23%). Общество
Игры для пар и лепестки роз: что жители Самары покупают к 14 февраля
14 февраля 2026, 11:57
Все чаще на 14 февраля в качестве подарка выбирают сам праздник: согласно опросу Авито, почти треть опрошенных хотели бы получить на День всех влюбленных... Общество
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
13 февраля 2026, 13:40
Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Общество
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
