зумеры чаще других поколений рассматривают подработку

Интерес к подработке в России в 2026 году остается высоким среди представителей всех поколений: по данным исследования Авито Подработки, максимальная вовлеченность в частичную занятость по-прежнему наиболее характерна для молодежи — 67% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет планируют подрабатывать.

Наиболее быстрый рост интереса за последний год фиксируется среди старших возрастных групп — прежде всего среди россиян 65 лет и старше (+78%). Представители этого поколения в среднем рассчитывают на вознаграждение в размере 42 365 руб/мес.

На 57% вырос интерес к подработке у россиян 45–64 лет, а в среднем они ожидают получать порядка 63 804 руб/мес.

Интерес к подработке растет и среди россиян в возрасте 35–44 лет. За год он увеличился на 27%, а средний уровень ожидаемого вознаграждения в этой группе составил 56 423 руб/мес.

Россияне 25–34 лет тоже стабильно интересуются временной занятостью (+2%) — они рассчитывают в среднем на 49 869 руб/мес.