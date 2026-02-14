В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»

С 13 по 15 февраля 2026 года в выставочном центре «Экспо-Волга» на улице Мичурина, 23 А проходит масштабная выставка для любителей животных «Уши. Лапы. Хвост».

Гостей ждёт экспозиция с товарами для питомцев, разнообразные шоу-программы, включая выставки собак, кошек, грызунов и экзотических животных, а также кинологические соревнования по спортивным дисциплинам: аджилити, ноузворк и обидиенс. В рамках мероприятия будут организованы бесплатные консультации ветеринаров, кинологов и грумеров, открытые лекции, возможность познакомиться с ответственными питомниками и приютами, а также розыгрыши призов и акции для посетителей. Выставка станет ключевым событием для всех владельцев и любителей домашних животных в регионе.

Билеты можно купить в кассе на выставке.

Уважаемые гости!

Обратите внимание:

Посещение выставки с домашними животными возможно только при наличии ветеринарного паспорта с отметками о всех необходимых прививках.

На входе будет организован ветеринарный контроль. Стоимость осмотра — 300 рублей.

0+