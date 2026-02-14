Игры для пар и лепестки роз: что жители Самары покупают к 14 февраля

Подарки

Все чаще на 14 февраля в качестве подарка выбирают сам праздник: согласно опросу Авито, почти треть опрошенных хотели бы получить на День всех влюбленных романтическое свидание. Кроме того, аналитики зафиксировали, что на платформе за последний месяц на 50% выросли продажи декора к 14 февраля — украшений в виде сердечек, шариков, свечей и других. Также год к году на 29% увеличились продажи настольных игр — сегодня большой популярностью пользуются игры для пар на сближающие вопросы и задания. Их часто выбирают для романтических свиданий.

Что касается традиционных подарков, год к году чаще стали покупать подарочные наборы с уходовой косметикой — на 15%. А вот стайлеры и мягкие игрушки теряют популярность — их стали покупать реже.

Цветы

На Авито уже активно оформляют заказы букетов к 14 февраля. Чаще всего к этому празднику сейчас покупают розы — на них пришлось 63% оформленных заказов за последний месяц. На втором месте — тюльпаны с долей 12%. Также в пятерке лидеров — лепестки роз (2%), пионы (2%) и гипсофилы (2%).

По росту продаж лидируют тюльпаны — их чаще всего дарят с приближением весны. За месяц их стали покупать чаще в 4,5 раза. Средняя цена за штуку — 140 рублей. Также на 83% выросли продажи лепестков роз, их в среднем покупали за 200 рублей. Ими популярно украшать место свидания ко Дню святого Валентина.