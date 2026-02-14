Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре на станции метро «Театральная» завершили устройство жёсткого основания
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
Игры для пар и лепестки роз: что жители Самары покупают к 14 февраля
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
В Жигулёвске задержали подозреваемого в совершении четырех краж из одного и того же магазина
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Детская Новая волна – 2026»
"Индекс блинов" перед Масленицей снизился на 6%
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе

61
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе

Находясь на маршруте патрулирования на 1 км автодороги «Шентала – Емелькино», сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района Марат Зайдуллин и Андрей Чернов заметили автомобиль, съехавший в кювет.

Полицейские установили, что водитель автомобиля не справился с управлением на заснеженном участке дороги, что привело к заносу и съезду транспортного средства в кювет.

К счастью, водитель не пострадал. Однако, самостоятельно извлечь из снежного плена машину он не смог.

Госавтоинспекторы совместно с дорожной службой оказали водителю необходимую помощь, обеспечив выезд автомобиля на проезжую часть.

Выразив благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость, водитель благополучно продолжил свой путь, пообещав соблюдать необходимые меры безопасности при сложных погодных условиях.

Госавтоинспекторы, в свою очередь, вернулись на маршрут патрулирования.

