Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе

Находясь на маршруте патрулирования на 1 км автодороги «Шентала – Емелькино», сотрудники Госавтоинспекции Шенталинского района Марат Зайдуллин и Андрей Чернов заметили автомобиль, съехавший в кювет.

Полицейские установили, что водитель автомобиля не справился с управлением на заснеженном участке дороги, что привело к заносу и съезду транспортного средства в кювет.

К счастью, водитель не пострадал. Однако, самостоятельно извлечь из снежного плена машину он не смог.

Госавтоинспекторы совместно с дорожной службой оказали водителю необходимую помощь, обеспечив выезд автомобиля на проезжую часть.

Выразив благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость, водитель благополучно продолжил свой путь, пообещав соблюдать необходимые меры безопасности при сложных погодных условиях.

Госавтоинспекторы, в свою очередь, вернулись на маршрут патрулирования.