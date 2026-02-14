В Куйбышевском районе Самары столкнулись легковушка и трактор

13 февраля в Куйбышевском районе Самары, из материалов собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует: в 08:30, 39-летний водитель автомобиля Hyundai, осуществляя движение в направлении ул. Фрунзе, в районе 38 по ул. 4-я Кряжская, в нарушение требований п. 9.10 ПДД РФ, не обеспечил безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, допустил столкновение с трактором Bobcat, под управлением 38-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. Пассажир автомобиля Hyundai – 36-летняя женщина доставлена в медицинское учреждение.