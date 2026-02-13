В Ставропольском районе на платной атодороге легковой автомобиль врезался в припятствие

13 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе на 69 километре платной дороги.

Вызов оперативному дежурному поступил в 15.03. В результате столкновения легкового автомобиля с препятствием была травмирована пассажирка. Она была заблокирована в салоне аварийного автомобиля.

В ходе спасательных работ по деблокированию спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Затем на спинальном щите пострадавшую перенесли в машину скорой медицинской помощи.

В 15.48 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО