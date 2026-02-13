Я нашел ошибку
Главные новости:
Сергей Безруков заявил, что не претендует на должность ректора Школы-студии МХАТ
Пассажирка была заблокирована в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Ставропольском районе на платной атодороге легковой автомобиль врезался в припятствие
«Золотая шайба»: завершился региональный турнир среди игроков 2013-2014 годов рождения.
«Спортград» из Отрадного - победитель регионального этапа «Золотой шайбы»
Температура воздуха 14 февраля в Самаре ночью -6, -8°С, днем -2, -4°С.
14 февраля в регионе небольшой снег, до -6°С
Специалист отметил, что картошка может принести пользу организму человека, если ее правильно приготовить.
Врач-эндокринолог рассказал о самых полезных блюдах из картофеля
Своевременное выявление и лечение гипертонии возможно благодаря регулярным измерениям артериального давления, рассказал врач-терапевт Богатовской ЦРБ Владимир Маринин.
Врач-терапевт: "Одной из основных причин развития инсульта является артериальная гипертония"
В сентябре 2023 года сотрудниками УФСБ России по Самарской области задержана 36-летняя женщина.  
Жительница региона за оказание помощи иностранному государству лишена свободы на 20 лет 
Самарская область стала 37-м регионом России, где успешно реализован проект партии «Единая Россия», «ОПОРЫ РОССИИ» и Корпорации МСП.
Пять дней, которые изменили все: в Самаре завершился образовательный интенсив «СВОй бизнес»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Ставропольском районе на платной атодороге легковой автомобиль врезался в припятствие

168
Пассажирка была заблокирована в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.

13 февраля спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти проводили спасательные работы на месте дорожно-транспортного происшествия в Ставропольском районе на 69 километре платной дороги.

Вызов оперативному дежурному поступил в 15.03. В результате столкновения легкового автомобиля с препятствием была травмирована пассажирка. Она была заблокирована в салоне аварийного автомобиля.

В ходе спасательных работ по деблокированию спасатели использовали гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Затем на спинальном щите пострадавшую перенесли в машину скорой медицинской помощи.

В 15.48 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

 

Теги: ДТП Тольятти

