Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код

Проект связан в первую очередь с обликом нестационарных торговых объектов.

Впервые об этом заговорил мэр Самары Иван Носков в ноябре прошлого года. Тогда он заявил, что уже закончили разрабатывать дизайн-код для таких построек. Был готов и документ, в котором прописали внешний вид, цветовые решения, размещение на местности, форму, разрешенные к использованию материалы, процент остекления, габариты, варианты рекламных вывесок.

«Цель — создать эстетичную городскую среду, удобное, интуитивно понятное, безопасное и красивое городское пространство. Предусматриваются и обязательные озеленение, установка урн», — писал Носков в своем телеграм-канале.

Также прописывали требования к вывескам и остеклению, рекламе на витринах.

Уже в феврале нынешнего года руководитель областного центра побывал в Перми и оценил реализацию проекта дизайн-кода там.

А вчера, 10 февраля, в эфире «Прямого диалога» первый замглавы города Юлия Ашуркова уточнила: в Самаре начали приводить в порядок по нему входные группы нескольких рынков. В первом квартале 2026-го его должны окончательно принять.

После предпринимателям дадут год на его реализацию, добавила представительница горадминистрации, пишет Самара-МК.