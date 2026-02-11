В Самаре горящий автомобиль врезался в автозаправку

В социальных сетях появился видеоролик чрезвычайного происшествия на автозаправке. Сотрудники АЗС предотвратили серьезную катастрофу.

Согласно комментариям к видео, ЧП произошло на АЗС по адресу Волжское шоссе, 5. В 7:59 туда на высокой скорости ворвался горящий автомобиль и врезался в колонку для раздачи топлива. На ролике видно, что машина взорвалась ещё до столкновения.

Сотрудники заправки оперативно потушили горящий автомобиль и вызвали экстренные службы — пожарных и сотрудников МЧС.

Утверждается, что за рулем находился житель Башкортостана. Полиция разбирается во всех обстоятельствах случившего, пишет Самара-АиФ.