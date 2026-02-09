В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома

7 февраля в 18:12 в пожарно-спасательную часть № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Новодевичье на улице Советской.

На место вызова были направлены три расчета пожарно-спасательных частей №№135 и 114 Отряда № 37.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 60 квадратных метров.

Для тушения пожара было оперативно сформировано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».

Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18:20 зафиксирована локализация пожара, а ликвидация открытого горения объявлена в 18:32.

Пострадавших, к счастью, нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"