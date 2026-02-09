Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области пришли на помощь мужчине, попавшему в трудную ситуацию на дороге
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
Путь в «Артек» начинается в Самаре: стартовал конкурс «Универсум» для юных гуманитариев
Библиотеки Самары присоединятся к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Более 130 жителей Самары прошли обследование в «День здоровья в МЕГЕ»
С 11 по 17 сентября 2026 года в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома
В Исаклинском районе помощь участникам специальной военной операции и их семьям оказывается в шаговой доступности
В селе Новодевичье Шигонского района оперативно ликвидировали возгорание дома

7 февраля в 18:12 в пожарно-спасательную часть № 114 пожарно-спасательного отряда № 37 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Новодевичье на улице Советской.
На место вызова были направлены три расчета пожарно-спасательных частей №№135 и 114 Отряда № 37.
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 60 квадратных метров.
Для тушения пожара было оперативно сформировано звено газодымозащитной службы, на тушение поданы 2 ствола «Б».
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18:20 зафиксирована локализация пожара, а ликвидация открытого горения объявлена в 18:32.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причины пожара устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Пожар

